  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото

    Парень обладает уникальной способностью придавать атмсоферу сказки самым рядовым кадрам
    Широкую популярность в сети приобрели снимки 24-летнего свадебного фотографа, который работает под псевдонимом Carsten. Сегодня его активно приглашают для фотосессий в разные страны на четырех континентах. Однако начиналась его успешная карьера с того, то в 11 лет он жил на улице с мечтой о том, чтобы фотографировать парей на скейтах. «Когда
    • Вчора, 22:34
    • Розсилка
    Свадьба
    Свадьба

    Парень обладает уникальной способностью придавать атмсоферу сказки самым рядовым кадрам

    Широкую популярность в сети приобрели снимки 24-летнего свадебного фотографа, который работает под псевдонимом Carsten. Сегодня его активно приглашают для фотосессий в разные страны на четырех континентах. Однако начиналась его успешная карьера с того, то в 11 лет он жил на улице с мечтой о том, чтобы фотографировать парей на скейтах.

    «Когда мне было 16 – я бросил школу и жил на улицах южной Калифорнии. Спал в общественных парках и кушетках друзей, все еще преследуя мою мечту стать фотографом скейтборда. А в 18 лет я решил, что пришло время для перемен. Упаковав сумку с камерой, я решил перебраться в Сан-Франциско и стать свадебным фотографом. Я несколько недель жил в машине и использовал кафе в качестве офиса», - вспоминает парень.

    В качестве портфолио он показывал своим потенциальным клиентам снимки со скейтбордистами. Буквально за несколько лет ему удалось обрасти заказами и контактами.

    Клиенты отмечают, что в своих фото Carsten создает атмосферу ирреального, сказочного и изысканного мира, который не каждому дано увидеть.

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото
    Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото

    Читайте также: Фотограф показал жизнь американских подростков 60-80-х.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотограф фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ