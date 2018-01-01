Бездомный тинейджер покорил мир своими свадебными фото

Парень обладает уникальной способностью придавать атмсоферу сказки самым рядовым кадрам

Широкую популярность в сети приобрели снимки 24-летнего свадебного фотографа, который работает под псевдонимом Carsten. Сегодня его активно приглашают для фотосессий в разные страны на четырех континентах. Однако начиналась его успешная карьера с того, то в 11 лет он жил на улице с мечтой о том, чтобы фотографировать парей на скейтах. «Когда



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Свадьба

Парень обладает уникальной способностью придавать атмсоферу сказки самым рядовым кадрам

Широкую популярность в сети приобрели снимки 24-летнего свадебного фотографа, который работает под псевдонимом Carsten. Сегодня его активно приглашают для фотосессий в разные страны на четырех континентах. Однако начиналась его успешная карьера с того, то в 11 лет он жил на улице с мечтой о том, чтобы фотографировать парей на скейтах.

«Когда мне было 16 – я бросил школу и жил на улицах южной Калифорнии. Спал в общественных парках и кушетках друзей, все еще преследуя мою мечту стать фотографом скейтборда. А в 18 лет я решил, что пришло время для перемен. Упаковав сумку с камерой, я решил перебраться в Сан-Франциско и стать свадебным фотографом. Я несколько недель жил в машине и использовал кафе в качестве офиса», - вспоминает парень.

В качестве портфолио он показывал своим потенциальным клиентам снимки со скейтбордистами. Буквально за несколько лет ему удалось обрасти заказами и контактами.

Клиенты отмечают, что в своих фото Carsten создает атмосферу ирреального, сказочного и изысканного мира, который не каждому дано увидеть.

Джерело: boredpanda.com