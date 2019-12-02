Берлинский зоопарк показал умилительные фото подрастающих панд-близнецов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Большая панда по кличке Мэн Мэн родила в зоопарке двойню в августе этого года

Рождение панд в неволе – большая редкость

Берлинский зоопарк поделился новыми фото и видео с редкими детенышами панды. Об этом сообщает издание People.

Панды-близнецы родились в зоопарке 31 августа 2019 года у большой панды по имени Мэн Мэн. С тех пор малыши покрылись мехом и набрали вес.

Директор зоопарка Андреас Книерий рассказал, что Мэн Мэн хорошо кормит и ухаживает за своими детенышами, и они весят примерно одинаково – около двух килограммов. По его словам, сотрудники называют старшего малыша «большим», а второго – «маленьким».

Большие панды занесены в Красную книгу. Разводить их очень сложно, так как в неволе они практически не размножаются, поэтому появление сразу двух детенышей ― большая редкость.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в естественной среде сейчас живут всего 1864 панд, еще около 400 животных содержатся в зоопарках в рамках программы по сохранению вида.