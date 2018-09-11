Беззаботная красотка: Портреты девушки на пляже за год до Первой мировой войны



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На этих ретро фотографиях, снятых в 1913 году, Мервин О'Горман запечатлел свою дочь Кристину на пляже Лалворт Коув в графстве Дорсет (Англия)

Красный костюм девушки особенно удачен для раннего автохромного способа цветной фотосъёмки.

Автохромный процесс предполагал использование стеклянных пластин, покрытых картофельным крахмалом, частицы которого окрашивались в три цвета: красный, синий и зелёный. Они служили в качестве фотофильтров.

Мервин О'Горман был высококвалифицированным инженером-электриком и работал в кабельной компании. В 1909 году он стал суперинтендантом на Королевской фабрике воздушных шаров, позже на Королевском авиационном заводе. Будучи восторженным автомобилистом, в 1904 году он опубликовал книгу «O'Gorman's Motoring PocketBook». Но важным хобби для Мервина О'Гормана оставалась фотография. В 1931 году О'Горман овдовел, а в марте 1958 года умер. Как сложилась судьба Кристины неизвестно.

Но главное его наследие - фотоснимки, сохранились и читатель Scotch могут насладиться ими прямо сейчас.

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Джерело: cameralabs.org