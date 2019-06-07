Битва модных образов: Мелания Трамп и Брижит Макрон в контрастных луках прибыли к мемориалу



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Legion-Media

После трехдневной поездки в Великобританию чета Трамп прилетела во Францию

Супруги стали гостями гостями мероприятия, состоявшегося у военного мемориала в Кольвиль-Сюр-Мер.

В Нормандии 72-летнего Дональда и 49-летнюю Меланию встречали президент Франции с супругой. На публике первые леди появились в контрастных нарядах. Брижит выбрала светлый образ: белое платье-футляр, классическое пальто в тон и бежевые лодочки. А на Мелании был лаконичный total black с пальто А-силуэта и туфлями с декоративной брошью. К месту проведения торжества они проследовали вместе, так что их наряды особенно выделялись.

Это не первый раз, когда первые леди США и Франции появляются на публике в контрастных образах. Во время их визита в Брюссель в прошлом году модный тандем произвел настоящий фурор. Мелания и Брижит сблизились после поездки четы Трамп в Париж в апреле 2018 года. Супруга Эммануэля Макрона призналась, что была очарована первой леди США.

Джерело: graziamagazine.ru