Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей

Снимки самого провокационного и оригинального дизайна авто

Фанаты автомобильного дизайна умеют удивлять. Посвятив месяцы внешнему виду своих машин, они придали им самые неожиданные формы. Так что на дорогах можно встретить автомобиль в виде, например, хот-дога или покемона. Особо увлечённые таким хобби, оснащают авто дополнительными колёсами и дверями. Обвешивают их рогами, оружием и пропеллерами. Нередко

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Снимки самого провокационного и оригинального дизайна авто

Фанаты автомобильного дизайна умеют удивлять. Посвятив месяцы внешнему виду своих машин, они придали им самые неожиданные формы. Так что на дорогах можно встретить автомобиль в виде, например, хот-дога или покемона. Особо увлечённые таким хобби, оснащают авто дополнительными колёсами и дверями. Обвешивают их рогами, оружием и пропеллерами.

Нередко подобные машины создаются специально для фестивалей, съёмок фильмов или рекламный кампаний. Однако со временем они вполне могут выехать и на обычные дороги.

«Главком» составил подборку машин, внешний вид которых смелее даже самой отчаянной вашей фантазии. Каждая из них изготавливалась в единственном экземпляре.