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    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей

    Снимки самого провокационного и оригинального дизайна авто
    Фанаты автомобильного дизайна умеют удивлять. Посвятив месяцы внешнему виду своих машин, они придали им самые неожиданные формы. Так что на дорогах можно встретить автомобиль в виде, например, хот-дога или покемона. Особо увлечённые таким хобби, оснащают авто дополнительными колёсами и дверями. Обвешивают их рогами, оружием и пропеллерами. Нередко
    • ГЛАВКОМ
    • 24 Листопада, 21:12
    • Розсилка

    Снимки самого провокационного и оригинального дизайна авто

    Фанаты автомобильного дизайна умеют удивлять. Посвятив месяцы внешнему виду своих машин, они придали им самые неожиданные формы. Так что на дорогах можно встретить автомобиль в виде, например, хот-дога или покемона. Особо увлечённые таким хобби, оснащают авто дополнительными колёсами и дверями. Обвешивают их рогами, оружием и пропеллерами.

    Нередко подобные машины создаются специально для фестивалей, съёмок фильмов или рекламный кампаний. Однако со временем они вполне могут выехать и на обычные дороги.

    «Главком» составил подборку машин, внешний вид которых смелее даже самой отчаянной вашей фантазии. Каждая из них изготавливалась в единственном экземпляре. 

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    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
    Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей

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