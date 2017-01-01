Боги тюнинга. Фотоподборка самых странных автомобилей
- 24 Листопада, 21:12
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Розсилка
Снимки самого провокационного и оригинального дизайна авто
Фанаты автомобильного дизайна умеют удивлять. Посвятив месяцы внешнему виду своих машин, они придали им самые неожиданные формы. Так что на дорогах можно встретить автомобиль в виде, например, хот-дога или покемона. Особо увлечённые таким хобби, оснащают авто дополнительными колёсами и дверями. Обвешивают их рогами, оружием и пропеллерами.
Нередко подобные машины создаются специально для фестивалей, съёмок фильмов или рекламный кампаний. Однако со временем они вполне могут выехать и на обычные дороги.
«Главком» составил подборку машин, внешний вид которых смелее даже самой отчаянной вашей фантазии. Каждая из них изготавливалась в единственном экземпляре.