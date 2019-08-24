В постели с собаками: нежные и соблазнительные фото Даши Астафьевой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/mariana_shafro

Автором черно-белой съемки стала Марианна Шафро

Модель Даша Астафьева снялась в новой романтической фотосессии. На фотографиях знаменитость позирует в белой рубашке без бюстгальтера.

На некоторых кадрах к Астафьевой присоединились ее собаки - пес по кличке Чичико японской породы шиба-ину и щенок, который недавно появился у певицы.

На одном фото Даша позировала в объятиях возлюбленного Артема.

Напомним, в августе 2017 года Артема Кима задержали детективы НАБУ вместе со специальной антикоррупционной прокуратурой. Его подозревали в хищении госсредств на сумму около 27 млн грн путем организации незаконного тендера на закупку техники Южно-Украинской атомной электростанцией.

Дело так и не было закрыто, Соломенский районный суд Киева продлил его до 13 января 2019 года, продлив тем самым и обязательства Артема Кима, согласно которым он временно был лишен паспорта, а также возможности выезжать за границу.

Джерело: tabloid.pravda.com.ua