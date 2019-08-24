Девушка покорила Instagram необычными перевоплощениями (фото)
Девушка из Instagram покорила пользователей сети необычными фото. Ее аккаунт собрал уже более 130 тыс. подписчиков
Имя блогера Мера Парк. Она ищет вдохновение в известных персонажах и супер-героях, которых воспроизводят большинство пародистов. Самые популярные образы - предметы из мультфильмов, природные явления и даже целые сцены в одном образе.
Особенно хорошо ей удаются образы из мультсериала про Спанч Боба. Недавно она стала известна, потому что немного выходит за пределы обычного косплея: Мера повторяет образы мемов из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». В частности, она косплеит культовые мемы.
Все костюмы представляют собой идеальное сочетание глупости и кропотливой работы. В ее косплеях есть определенная магия.
Несмотря на то, что ее герои, по идее, вообще никак не могут привлекать, в ее воплощении она выглядят горячо.
Конечно, она занимается не только Губкой Бобом — ее первой идеей косплея на самом деле был этот костюм Лары Крофт в стиле «пиксельная грудь».
Джерело: boredpanda.com