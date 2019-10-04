Молодая и прекрасная: что постить в своем Instagram звезда фильма «Однажды в Голливуде»

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Маргарет Куэлли

Известной Маргарет стала еще по праву рождения: она дочь актрисы Энди Макдауэлл

24-летняя Маргарет Куэлли — дочь Энди Макдауэлл, «та самая хиппи с косматыми подмышками» из девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

«Однажды… в Голливуде» — не дебютная роль Куэлли. Первая — эпизодическая — была в «Пало-Альто» Джии Копполы, после которой Маргарет подружилась с Эммой Робертс.

В фильмографии Маргарет есть еще один сериал 2019 года, за роль в котором ее номинировали на «Эмми-2019». Вместе с Сэмом Рокуэллом и Мишель Уильямс актриса снялась в биографическом мини-сериале «Фосси/Вердон». Это история о закулисных отношениях бродвейских режиссера и хореографа Боба Фосси и актрисы и танцовщицы Гвен Вердон. Куэлли досталась роль американского хореографа, танцовщицы и актрисы Энн Райнкинг, чьим ментором был Фосси.

Съемки в «Однажды… в Голливуде» Маргарет назвала редким жизненным опытом, которым она наслаждалась каждую минуту. О том, что ее утвердили, девушка узнала, когда улетела отдыхать к отцу на Панаму. Куэлли позвонили и попросили срочно вернуться на читку текста с Брэдом Питтом в Лос-Анджелес. Ее героиня Кошечка живет где-то на границе Голливуда и мира, где правит Чарльз Мэнсон.

Тесно работать на одной площадке Маргарет пришлось только с Брэдом Питтом и, конечно, с Тарантино, которого она считает своим любимым режиссером. В одном кадре она появляется еще и с Линой Данем, сыгравшей в фильме Кэтрин Шер по кличке Цыганка — одну из главных в секте Мэнсона.

Маргарет рассказывала, что она специально задерживалась на съемочной площадке, чтобы послушать истории Тарантино и Питта, и буквально записывала все. Готовясь к роли дикого подростка, Маргарет слушала психоделическую музыку Чарльза Мэнсона и смотрела документальные фильмы о нем.

Излишне серьезно актриса и модель к себе не относится. У нее в Instagram больше домашних смазанных снимков, чем профессиональных фотосессий. Маргарет с удовольствием принимает смешные позы и показывает своих родственников.