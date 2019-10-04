Платье невесты с карманами покорило соцсети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Платья с карманами – это новое слово в свадебной моде для любителей экстраординарных решений. Являясь привычным элементом повседневной одежды, в образе невесты они выглядят неожиданно, броско и экзотично

Современные и стильные невесты предъявляют к свадебному платью массу требований. Сегодня самый важный наряд в жизни девушки должен быть не только торжественным, женственным и роскошным, но также обладать яркой особенностью, необычной чертой, изюминкой, которая сможет выразить ее оригинальность.

В последних свадебных коллекциях дизайнеры предложили невестам платья, главной особенностью которых стали карманы. Девушки восприняли эту идею с воодушевлением, а в социальных сетях активно обсуждаются образы известных невест, выбравших для свадьбы платья с карманами. Восторженные комментарии тысяч модниц говорят о том, что это новый горячий тренд.

Фотография свадебного платья британки восхитила пользователей соцсетей. На снимке, который опубликовала Эстер Кезиа Торп, ее подруга стоит, сунув руки в карманы традиционного для невесты наряда.

Пост за несколько дней набрал более 3 тыс. комментариев и свыше 10 тыс. лайков.

«Одна из моих подруг вчера выходила замуж, и у нее были карманы в свадебном платье, а это просто лучшее, что я когда-либо видела», — подписала Торп снимок.

Многие восхитились находчивостью невесты и окрестили ее наряд гениальным.

Джерело: boredpanda.com