Платье невесты с карманами покорило соцсети
Платья с карманами – это новое слово в свадебной моде для любителей экстраординарных решений. Являясь привычным элементом повседневной одежды, в образе невесты они выглядят неожиданно, броско и экзотично
Современные и стильные невесты предъявляют к свадебному платью массу требований. Сегодня самый важный наряд в жизни девушки должен быть не только торжественным, женственным и роскошным, но также обладать яркой особенностью, необычной чертой, изюминкой, которая сможет выразить ее оригинальность.
В последних свадебных коллекциях дизайнеры предложили невестам платья, главной особенностью которых стали карманы. Девушки восприняли эту идею с воодушевлением, а в социальных сетях активно обсуждаются образы известных невест, выбравших для свадьбы платья с карманами. Восторженные комментарии тысяч модниц говорят о том, что это новый горячий тренд.
Фотография свадебного платья британки восхитила пользователей соцсетей. На снимке, который опубликовала Эстер Кезиа Торп, ее подруга стоит, сунув руки в карманы традиционного для невесты наряда.
Пост за несколько дней набрал более 3 тыс. комментариев и свыше 10 тыс. лайков.
«Одна из моих подруг вчера выходила замуж, и у нее были карманы в свадебном платье, а это просто лучшее, что я когда-либо видела», — подписала Торп снимок.
Многие восхитились находчивостью невесты и окрестили ее наряд гениальным.
Джерело: boredpanda.com