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    Платье невесты с карманами покорило соцсети

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    Платье невесты с карманами покорило соцсети
    boredpanda.com

    Платья с карманами – это новое слово в свадебной моде для любителей экстраординарных решений. Являясь привычным элементом повседневной одежды, в образе невесты они выглядят неожиданно, броско и экзотично

    Современные и стильные невесты предъявляют к свадебному платью массу требований. Сегодня самый важный наряд в жизни девушки должен быть не только торжественным, женственным и роскошным, но также обладать яркой особенностью, необычной чертой, изюминкой, которая сможет выразить ее оригинальность.

    В последних свадебных коллекциях дизайнеры предложили невестам платья, главной особенностью которых стали карманы. Девушки восприняли эту идею с воодушевлением, а в социальных сетях активно обсуждаются образы известных невест, выбравших для свадьбы платья с карманами. Восторженные комментарии тысяч модниц говорят о том, что это новый горячий тренд.

    Фотография свадебного платья британки восхитила пользователей соцсетей. На снимке, который опубликовала Эстер Кезиа Торп, ее подруга стоит, сунув руки в карманы традиционного для невесты наряда.

    Пост за несколько дней набрал более 3 тыс. комментариев и свыше 10 тыс. лайков.

    «Одна из моих подруг вчера выходила замуж, и у нее были карманы в свадебном платье, а это просто лучшее, что я когда-либо видела», — подписала Торп снимок.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Многие восхитились находчивостью невесты и окрестили ее наряд гениальным.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография свадьба
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