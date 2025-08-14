На Хортиці планують збудувати захисну споруду для людей та музейних експонатів

Сховище на Хортиці підвищить рівень безпеки відвідувачів з працівниками та забезпечить збереження унікальної музейної колекції

На території заповідника Хортиця з'явиться протирадіаційне укриття на 200 осіб

На території Національного заповідника Хортиця у Запоріжжі збудують спеціальне сховище для зберігання музейних експонатів, яке також можна використовувати і як укриття для людей. Про це, як пише «Главком», повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Кабінет Міністрів України, як повідомляється, затвердив порядок використання коштів державного бюджету для реалізації публічного інвестиційного проєкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб» на території Національного заповідника «Хортиця» у Запоріжжі.

Нова будівля виконуватиме подвійну функцію:

у мирний час — сучасне сховище для понад 100 тисяч музейних експонатів;

у разі небезпеки — надійне протирадіаційне укриття для відвідувачів та працівників заповідника.

«У часи війни захист культурної спадщини є одним із державних пріоритетів. Тому ми створюємо умови, в яких культура зможе жити під час найбільших викликів. Йдеться не лише про збереження музейних експонатів та нашої історичної пам’яті в умовах війни, але й про захист людей. Хортиця заслуговує на сучасні рішення, які поєднують культуру, безпеку та сталий розвиток», – зазначила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

Наголошується, що захисна споруда такого рівня, яка відповідатиме цілям сталого розвитку та принципам безбар’єрності, підвищить рівень безпеки для мешканців та гостей Запоріжжя й забезпечить збереження унікальної музейної колекції навіть у найскладніших умовах.

