Бетмен захищає Україну: історія мексиканця, який служить у ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Після завершення війни Еррера мріє змінити сферу діяльності та спробувати себе в акторській професії
фото: suspilne.media

Командири характеризують мексиканця як вмотивованого бійця, який приїхав не заради заробітку

Іноземний доброволець Крістіан Еррера, який служить у складі українського війська під позивним Бетмен, уже понад два роки бере участь у бойових діях проти російських сил. Він родом із мексиканського міста Пуерто-де-Веракрус. До війни працював у сфері обслуговування та охоронцем і ніколи не проходив військової підготовки. Чоловік приїхав до України наприкінці 2023 року з Мексики, де, за його словами, не відчував ані стабільності, ані життєвої мети. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Першим містом, яке він побачив, стала Одеса. Спочатку Крістіан долучився до волонтерської діяльності, однак згодом вирішив вступити до лав війська. Каже, це був свідомий вибір: «Я хотів допомогти країні. Тут я знайшов мету і відчуття приналежності, яких у мене не було вдома».

За словами військового, шлях до служби був непростим – він майже місяць провів у Польщі, очікуючи на оформлення документів. Після цього пройшов підготовку і долучився до виконання бойових завдань, зокрема на Донбасі.

Крістіан визнає, що адаптація до війни стала для нього серйозним випробуванням: «Перехід від цивільного життя до військового був важким. У бою я боявся, як і всі, але виконував свої обов’язки».

Під час однієї з місій його підрозділ потрапив під атаку російського танка. Частина бійців загинула, сам Крістіан дістав поранення, однак вижив. «Я був одним із небагатьох, хто залишився живий. Думаю, мені пощастило», – говорить він.

Командири характеризують мексиканця як вмотивованого бійця, який приїхав не заради заробітку. За їхніми словами, на відміну від частини іноземців, його рішення було продиктоване саме бажанням допомогти Україні.

В Україні військовий уже облаштував нове життя і розглядає можливість залишитися назавжди. Він працює над отриманням громадянства та статусу ветерана.

Поза службою Крістіан захоплюється культурою країни – йому подобаються українська мова, кухня та символіка. На знак цього він зробив близько 13 татуювань, пов’язаних з Україною, зокрема карту держави з датою свого приїзду.

Після завершення війни Еррера мріє змінити сферу діяльності та спробувати себе в акторській професії.

