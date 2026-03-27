День театру 2026. Історія свята та найкращі привітання

27 березня відбулася перша тетральна вистава у Стародавньому Римі

Сьогодні, 27 березня відзначається Всесвітній день театру. У цей день святкують визначну роль театрального мистецтва в культурному розвитку суспільства, а також вітають усіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів. До Всесвітнього дня театру «Главком» розповів історію цього свята та підготував привітання і листівки.

Історія появи театру

Історія Всесвітнього дня театру сягає часів Стародавнього Риму. Під час вистав давньогрецького театру греки влаштовували різноманітні процесії, де вони танцювали та співали на честь бога виноградарства Діоніса. Ці дійства називали Діонісіями. Звідти з’явилося і поняття «трагедії», яке в перекладі з грецької означає «гімн цапів». Річ у тім, що під час своїх танців греки одягали козячі шкіри.

У цих трагедіях обов’язково мав брати участь хор. Спочатку у виставах грав один актор, а згодом три й більше. З часом, а саме з появою літератури театр перетворився на окремий вид мистецтва. Врешті вистави стали частиною кожного державного свята, почали будуватися величезні кам’яні театри, де могли одночасно перебувати тисячі глядачів. Деякі з них збереглися й до наших часів.

Історія виникнення Всесвітнього дня театру

27 березня у світі святкують День театру. Річ у тім, що в цей день за часів Стародавнього Риму відбулася перша театральна вистава. Ініціював створення Всесвітнього дня театру Міжнародний інститут театру в 1961 році. Того ж року на конгресі ухвалили рішення про організацію Всесвітнього дня театру (World Theatre Day).

Водночас державним святом День театру не вважається. Однак усі працівники театру та актори святкують цей день. До того ж деякі театри проводять прем'єри, вистави, театральні фестивалі та інші заходи до Всесвітнього дня театру.

День театру в Україні

В Україні перший театр відкрили у Львові в 1795 році. Через 24 роки з'явилася перша українська п’єса «Наталка-Полтавка» Івана Котляревського. А у 1915 році в Тернополі Лесь Курбас заснував перший стаціонарний український професійний театр «Тернопільські театральні вечори».

День театру в Україні відзначається, як і в інших країнах. Зокрема, до Дня театру приурочують прем’єри вистав, готують спеціальні покази тощо. Також цього дня актори отримують нагороди та святкують професійне свято.

Водночас День театру це не лише свято акторів, але й режисерів-постановників, продюсерів, звукоінженерів, сценаристів, світлотехніків, гардеробників, білетерів та тих, хто долучається до створення та втілення ідей театрального мистецтва.

Привітання з Днем театру

Нагадаємо, Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка цьогоріч відсвяткував свій 115-й ювілейний сезон. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесних звань провідним митцям колективу, які стали обличчями сучасного українського театру.