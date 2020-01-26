Похудевшая Адель попала в объективы папарацци (фото)



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Соблюдая жесткую диету, Адель сбросила 45 кг Фото: instagram.com/adelesp

Опубликованы новые фото похудевшей поп-звезды

Папарацци сутками караулили 31-летнюю певицу Адель после того, как в Сети стали появляться снимки похудевшей знаменитости. Фотографии с отдыха на Карибах вызвали обсуждения в соцсетях. Поклонники певицы спорили, к лицу ли ей худоба. Диета Адель, с помощью которой она скинула 45 килограммов, стала набирать популярность у людей, стремящихся сбросить лишнее.

Новые фотографии похудевшей Адель сделаны тогда, когда она направлялась к своему автомобилю. Певица была в спортивном костюме, хорошо демонстрирующем усилия Адель в борьбе с лишними килограммами.

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