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    Шоу-биз

    Похудевшая Адель попала в объективы папарацци (фото)

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    Соблюдая жесткую диету, Адель сбросила 45 кг - Похудевшая Адель попала в объективы папарацци (фото)
    Соблюдая жесткую диету, Адель сбросила 45 кг
    Фото: instagram.com/adelesp

    Опубликованы новые фото похудевшей поп-звезды

    Папарацци сутками караулили 31-летнюю певицу Адель после того, как в Сети стали появляться снимки похудевшей знаменитости. Фотографии с отдыха на Карибах вызвали обсуждения в соцсетях. Поклонники певицы спорили, к лицу ли ей худоба. Диета Адель, с помощью которой она скинула 45 килограммов, стала набирать популярность у людей, стремящихся сбросить лишнее.

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    Похудевшая Адель попала в объективы папарацци (фото)
    Похудевшая Адель попала в объективы папарацци (фото)
    Похудевшая Адель попала в объективы папарацци (фото)
    Похудевшая Адель попала в объективы папарацци (фото)
    Похудевшая Адель попала в объективы папарацци (фото)
    Фото: instagram.com/adelesp

    Новые фотографии похудевшей Адель сделаны тогда, когда она направлялась к своему автомобилю. Певица была в спортивном костюме, хорошо демонстрирующем усилия Адель в борьбе с лишними килограммами.

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    знаменитости певица диета здоровье
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