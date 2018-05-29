Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко оказалась в больнице

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Регина Тодоренко

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко экстренно госпитализирована

Телеведущую госпитализировали из-за обострения заболевания почек. Печальной новостью Регина поделилась с поклонниками в Instagram, отметив, что из-за болезни съемки придется перенести.

«А потом в почку постучался пиелонефрит. И теперь Съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва… Прошу прощения у всех приглашённых гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание», - написала девушка в соцсети.

Напомним, что недавно, папарацци застукали Регину Тодоренко и возлюбленным с возлюбленным в Макдоналдсе. Им оказался экс-солист группы Smash Влад Топалов.