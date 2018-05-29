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    Обнаженный и в парике: Скандальный Иван Дорн шокировал поклонников новым образом

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    Иван Дорн - Обнаженный и в парике: Скандальный Иван Дорн шокировал поклонников новым образом
    Иван Дорн

    Эпатажный певец опубликовал снимок, который озадачил поклонников

    Певец Иван Дорн, который практически не выступает на территории Украины шокировал своих фолловеров в соцсети Instagram.

    Исполнитель опубликовал странное фото на своей странице и признался, что у него шесть пальцев на правой ноге. Но, стоит отметить, что поклонники обратили внимание совсем не на ноги артиста, а на его странный образ.

    На снимке Иван Дорн запечатлен в белом парике и в странном фиолетовом наряде, который больше похож на бандаж для сексуальных игр.

    Поклонники артиста не оценили новый стиль Дорна и пригрозили отписаться от его страницы в соцсети, если он будет продолжать публиковать такие снимки.

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    «Походу, он часто курить стал марихуанку», «Пришлось отписаться после этого, маразм...», «Ваня,Ваня....это уже какая то Валя получается...А где же тот дерзкий парнишка,который будоражил чувства и эмоции девочек?»,- пишут озадаченные поклонники.

    Стоит отметить, что несмотря на критику, снимок Ивана Дорна набрал более 30 тысяч лайков.

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