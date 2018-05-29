Обнаженный и в парике: Скандальный Иван Дорн шокировал поклонников новым образом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иван Дорн

Эпатажный певец опубликовал снимок, который озадачил поклонников

Певец Иван Дорн, который практически не выступает на территории Украины шокировал своих фолловеров в соцсети Instagram.

Исполнитель опубликовал странное фото на своей странице и признался, что у него шесть пальцев на правой ноге. Но, стоит отметить, что поклонники обратили внимание совсем не на ноги артиста, а на его странный образ.

На снимке Иван Дорн запечатлен в белом парике и в странном фиолетовом наряде, который больше похож на бандаж для сексуальных игр.

Поклонники артиста не оценили новый стиль Дорна и пригрозили отписаться от его страницы в соцсети, если он будет продолжать публиковать такие снимки.

«Походу, он часто курить стал марихуанку», «Пришлось отписаться после этого, маразм...», «Ваня,Ваня....это уже какая то Валя получается...А где же тот дерзкий парнишка,который будоражил чувства и эмоции девочек?»,- пишут озадаченные поклонники.

Стоит отметить, что несмотря на критику, снимок Ивана Дорна набрал более 30 тысяч лайков.