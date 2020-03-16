Дарья Билодид показала нежные фото в постели
Красавица поделилась в Instagram фотографиями с Греции
14 спортсменок и тренер Геннадий Белодед находились в городе Салоники. В украинской делегации была и олимпийская надежда - Дарья Билодид, которая постилась у себя в Instagram красивые луга с морского побережья.
В минувшие выходные страна закрыла границы, а также вси гостиницы и курорты из-за пандемии коронавируса, а авиакомпания Lufthansa отменила их рейс.
Чтобы вернуть спортсменок домой понадобилось вмешательство государства - скоординированные действия консулов Украины в Греции позволили сборной отбыть в Украину рейсом через Софию, а уже утром в понедельник, 16 марта, все были на Родине.
Накануне вылета Дарья Билодид показала нежные фото в постели, которые сделала в Греции. Спортсменка опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.
На фото Белодед позирует в розовой пижаме на белой постели. «Солнечное и позитивное утро», – подписала фото спортсменка.