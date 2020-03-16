Дарья Билодид показала нежные фото в постели



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Красавица поделилась в Instagram фотографиями с Греции

14 спортсменок и тренер Геннадий Белодед находились в городе Салоники. В украинской делегации была и олимпийская надежда - Дарья Билодид, которая постилась у себя в Instagram красивые луга с морского побережья.

В минувшие выходные страна закрыла границы, а также вси гостиницы и курорты из-за пандемии коронавируса, а авиакомпания Lufthansa отменила их рейс.

Чтобы вернуть спортсменок домой понадобилось вмешательство государства - скоординированные действия консулов Украины в Греции позволили сборной отбыть в Украину рейсом через Софию, а уже утром в понедельник, 16 марта, все были на Родине.

Накануне вылета Дарья Билодид показала нежные фото в постели, которые сделала в Греции. Спортсменка опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

На фото Белодед позирует в розовой пижаме на белой постели. «Солнечное и позитивное утро», – подписала фото спортсменка.