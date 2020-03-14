Мальтийская болонка Коко прославилась благодаря необычной позе: милые фото



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Коко любит вставать на задние лапырая очень любит вставать на задние лапы

Коко — обученная терапевтическая собака, каждую неделю она работает в больнице, выполняя различные трюки, чтобы дети, у которых есть проблемы со здоровьем, улыбались

После того, как хозяева собаки научили ее этому трюку, Коко постоянно поднимает лапы, как будто ей все равно, что подумают окружающие. Теперь даже ее владельцы ничего не могут с этим поделать, ведь она сейчас это делает там, где захочет и когда захочет.

В конце концов владельцы Коко поняли, что не стоит отучивать свою любимицу от данной привычки, вместо этого они решили документировать ее причудливый жест. Они создали аккаунт в Instagram для своей собаки и ее сестры Чичи, гуда принялись регулярно загружать фотографии маленького мальтийского мехового шарика.

Теперь за приключениями Коко и Чичи следит более 231 тыс. человек, что делает их одним из самых популярных родственных собачьих дуэтов в сети.

«До Коко почти 13 лет у нас была мальтийская болонка, но она скончалась, — рассказала владелица Коко Кэти Лаучнер. — Мы были опустошены и не могли смириться с отсутствием собаки в доме, поэтому я отправилась в интернет в поисках другой мальтийки, именно так я и нашла Коко. Она была у местного заводчика в Аризоне.»

Примерно через 7 месяцев после того, как семья приняла Коко, они решили приобрести еще одну мальтийскую болонку, чтобы у их щенка был друг. Так у них появилась Чичи.

«Коко очень милая, добрая и нежная, — отмечает Кэти. — Она почти похожа на человека и не хочет играть со своими игрушками, для нее лучше сидеть рядом со своими людьми, что бы те потирали ей животик.»

Джерело: boredpanda.com