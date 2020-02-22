Даша Астафьева поразила сеть кадрами из откровенной фотосессии



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instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева позировала перед объективом Сони Плакидюк

Певица выложила на своей Instagram-странице очередные соблазнительные фото. На них она показывает всю свою сексуальность и страстность.

Невероятная локация – балкон, на котором Даша позировала с бутылкой шампанского в руках. В этой эротической съемке она в очередной раз показала свои соблазнительные формы.

Автором горячих фото стала фэшн-фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

Астафьева снялась сначала в нижнем белье от бренда Мarlies Dekkers, а затем закуталась в белое одеяло и засветила пикантные ягодицы. Все фотографии сделаны в черно-белых цветах.