  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Даша Астафьева поразила сеть кадрами из откровенной фотосессии

    • Розсилка
    Даша Астафьева поразила сеть кадрами из откровенной фотосессии
    instagram.com/da_astafieva

    Даша Астафьева позировала перед объективом Сони Плакидюк

    Певица выложила на своей Instagram-странице очередные соблазнительные фото. На них она показывает всю свою сексуальность и страстность.

    Невероятная локация – балкон, на котором Даша позировала с бутылкой шампанского в руках. В этой эротической съемке она в очередной раз показала свои соблазнительные формы.

    Автором горячих фото стала фэшн-фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Даша Астафьева поразила сеть кадрами из откровенной фотосессии
    Даша Астафьева поразила сеть кадрами из откровенной фотосессии
    Даша Астафьева поразила сеть кадрами из откровенной фотосессии
    Даша Астафьева поразила сеть кадрами из откровенной фотосессии
    Даша Астафьева поразила сеть кадрами из откровенной фотосессии
    Даша Астафьева поразила сеть кадрами из откровенной фотосессии

    Астафьева снялась сначала в нижнем белье от бренда Мarlies Dekkers, а затем закуталась в белое одеяло и засветила пикантные ягодицы. Все фотографии сделаны в черно-белых цветах.

    фотография Топ-модель по-украински Соня Плакидюк самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ