День рождения Дакоты Фаннинг: лучшие фотосессии актрисы

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Дакота Фаннинг – молодая американская актриса.

Дакота стала самым юным членом Академии кинематографических искусств и наук США и самой молодой номинанткой на «Премию Гильдии киноактеров США».

Актриса известна по популярным голливудским фильмам «Я — Сэм», «Война миров», «Гнев», «Паутина Шарлотты» и финальным частям вампирской саги «Сумерки».

Первой заметной ролью для 7-летней Дакоты стала Люси Даймонд Доусон, маленькая дочь умственно отсталого человека в фильме «Я - Сэм».

Через год Дакота исполняет главную детскую роль Элли Киз в телесериале Стивена Спилберга «Похищенные», а также играет детский образ главной героини из «Стильной штучки» и одну из основных ролей в фильме «Гензель и Гретель». Через год эпизодически появляется в сериалах «Гриффины» и «Лига Справедливости», а также участвует в озвучке других мультфильмов.

В следующем году 10-летняя актриса снимается в нескольких известных фильмах, таких как «Гнев», «Игра в прятки», «Девять жизней», «Мечтатель», «Война миров» и «Паутина Шарлотты».

В 2006 году, когда девочке было только 12 лет, она стала самым юным членом Академии кинематографических искусств и наук США.

В следующем году на экраны вышел фантастический триллер «Пятое измерение», в котором Дакота играет экстрасенса, противостоящего мощной криминальной организации. Через 2 года актриса снова будет участвовать в этом проекте.

Сверхспособности Дакота Фаннинг демонстрирует и в последующих картинах: в 2009, 2010 и 2012 годах актриса снималась во второстепенной роли вампирши Джейн в нашумевшей саге «Сумерки» с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Дакота поучаствовала в последних эпизодах киносериала - «Новолуние», «Затмение» и «Рассвет: часть 2».

В 2011 году актриса сделала перерыв в съемках, так как захотела без лишней нагрузки окончить общеобразовательную школу. Но через год девушка возвращается, снявшись в мелодраме «Очень хорошие девочки», где ее партнершей была Элизабет Олсен, а также в фильме «Если я останусь». Затем на экраны вышел еще один фильм с участием Дакоты Фаннинг - биографическая драма «Эффи».

В сентябре 2016 года на кинофестивале в Торонто прошел премьерный показ криминальной драмы «Американская пастораль» с Дакотой в главной роли.

На 2017 год запланирована премьера драмы с элементами комедии «Пожалуйста, приготовьтесь», в которой актриса исполнила главную роль Венди. Также в 2017 году выйдут еще два фильма с участием Дакоты «Стеклянный колпак», в роли режиссера которого выступила актриса Кирстен Данст, и «Убийцы по открыткам».

В 2018 году актриса появится в криминальном фильме «Восемь подруг Оушена», спин-оффе знаменитой картины «Одиннадцать друзей Оушена».