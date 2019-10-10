День рождения Нины Матвиенко: лучшие композиции дуэты певицы

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

korali.info

Культовая украинская певица Нина Матвиенко 10 октября отмечает 72-й день рождения

Нина Матвиенко – украинская певица, знаменитая исполнительница народных песен, лауреат международного фольклорного фестиваля в Братиславе, Народная артистка Украинской ССР, лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко.

Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 года. Будущая народная артистка с юности занималась вокалом: в 1966 году Нина записалась в студию Хора имени Григория Веревки и через два года стала его солисткой.

Именно с Хором им. Веревки Нина Матвиенко выступала почти 30 лет до 1991 года.

Также сотрудничала с трио «Золоті ключі», снималась в фильмах(«Солом’яні дзвони», «Пропала грамота»), телеспектаклях («Маруся Чурай», «Катерина Білокур») и радиоспектаклях. Много гастролировала за границей.

Матвиенко быстро стала известной благодаря своему автентичному голосу и неповторимой манере исполнения украинских народных песен: певица обладает сильным и чистым голосом, ее любят за лирические душевные песни.

Кстати многие авторские песни, которые исполняет Матвиенко публика также воспринимает как народные. Певица замужем за художником Петром Гончаром с 1971 года. В браке у них родилось двое сыновей и дочь.

Сыновья артистки стали художниками, как и отец. А дочь Нины Матвиенко - Тоня Матвиенко пошла по стопам мамы - начав карьеру певицы - ее дебют состоялся в вокальном телепроекте «Голос країни».