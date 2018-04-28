День рождения Пенелопы Крус: лучшие фотосессии актрисы

44-й день рождения празднует звезда фильмов «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Римские приключения», «Девять», «Кокаин», «Ванильное небо» и многих других кинохитов

Сегодня день рождения отмечает Пенелопа Крус - самая известная киноактриса Испании, обладательница «Оскара», муза Педро Альмодовара, секс-символ Голливуда и супруга Хавьера Бардема, сообщает «Главком». Кинематографическая биография Пенелопы Крус началась в 1991 году с выходом на экраны эротического сериала под названием

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Пенелопа Крус

44-й день рождения празднует звезда фильмов «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Римские приключения», «Девять», «Кокаин», «Ванильное небо» и многих других кинохитов

Сегодня день рождения отмечает Пенелопа Крус - самая известная киноактриса Испании, обладательница «Оскара», муза Педро Альмодовара, секс-символ Голливуда и супруга Хавьера Бардема, сообщает «Главком».

Кинематографическая биография Пенелопы Крус началась в 1991 году с выходом на экраны эротического сериала под названием «Розовая серия», где актриса снялась полностью обнаженной.

Признание к ней пришло после картины Педро Альмодовара «Живая плоть». Это не единственная картина Педро с участием Крус - их связывают многолетние дружеские отношения и очень продуктивное сотрудничество. На сегодняшний день в послужном списке Пенелопы более 50 ролей, а также несколько престижных наград и номинаций.

Также Крус широко известна в мире моды. В 2006 году она была лицом L'Oréal, неоднократно снималась в рекламе одежды испанской компании Mango, а также дома моды Ральфа Лорана. А в Мадриде есть магазин одежды Пенелопы Крус и ее сестры.

Знакомство Пенелопы с ее будущим мужем состоялось задолго до того, как между ними вспыхнул роман. 17-летняя Крус и 22-летний Бардем сыграли влюбленных в киноленте «Ветчина, ветчина».

Пути Пенелопы и Хавьера четырежды пересекались. Но только на съемках картины Вуди Аллена «Вики, Кристина, Барселона» у них вдруг разгорелся роман. Голливуд сразу благословил влюбленных: оба красивы, успешны, оба испанцы, родом из Мадрида, знакомы 15 лет, ментально и внешне похожие, яркие, харизматичные. Словом, Бардем и Крус считались идеальной парой.

В 2010 году Пенелопа вышла замуж за Хавьера Бардема. Супруги воспитывают сына Леонардо и дочь Луну, которые родились у них в 2011 и 2013 годах.