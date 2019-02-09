  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Как прошел 44-й сезон Ukrainian Fashion Week: лучшие образы с показов

    • Розсилка
    Как прошел 44-й сезон Ukrainian Fashion Week: лучшие образы с показов
    Dafna May осень-зима 2019/2020

    44-й сезон Ukrainian Fashion Week, у межах якого українські бренди показували свої нові осінньо-зимові колекції, завершився

    Показ Лилии Пустовит по традиции открыл Ukrainian Fashion Week. Дизайнер продемонстрировала свой взгляд на одежду жителей гор и снова влюбила всех в клетку. 

    В коллекции много неожиданных сочетаний оттенков и принтов. Так, неоново-розовый представлен в комбинации темно-синего, горчичного или шоколадного оттенков.

    Полоску и клетку в линейке представляют с яркими цветочными принтами, которые появляются на вещах в виде рукавов, платков или запашной части платьев. Также дизайнер играет с формами – плиссе, гофре, склады и защипы представлены в шелке, хлопке, шерсти, вискозе. 

    Также первый день запомнился новыми коллекциями брендов Burenina и A.M.G., а его ярким завершением стало шоу Ивана Фролова, который главный подиум UFW превратил в огромную общую кровать.

    При входе в зону показов каждый гость получал свою подушку, с которой мог занять любое место на застеленном алым шелком полу. В результате все приглашенные хаотично разместились по залу, а модели начали свое движение между ними.

    Импровизированная кровать с одной стороны напоминала о первой любви – сильной и страстной, а с другой – поднимала вопросы  хаотичных половых отношений и важности защиты.

    Второй день Ukrainian Fashion Week начался с галереи ARTAREA, в которой новую коллекцию показал дуэт Lake Studio. 

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    POUSTOVIT осень-зима 2019/2020
    POUSTOVIT осень-зима 2019/2020
    POUSTOVIT осень-зима 2019/2020
    Frolov осень-зима 2019/2020
    Frolov осень-зима 2019/2020
    Frolov осень-зима 2019/2020
    Frolov осень-зима 2019/2020
    Lake Studio осінь-зима 2019/2020
    Lake Studio осінь-зима 2019/2020
    Lake Studio осінь-зима 2019/2020
    Lake Studio осінь-зима 2019/2020
    Jean Gritsfeldt осінь-зима 2019/2020
    Jean Gritsfeldt осінь-зима 2019/2020
    Jean Gritsfeldt осінь-зима 2019/2020
    Jean Gritsfeldt осінь-зима 2019/2020
    ARTEMKLIMCHUK осень-зима 2019/2020
    ARTEMKLIMCHUK осень-зима 2019/2020
    ARTEMKLIMCHUK осень-зима 2019/2020
    ARTEMKLIMCHUK осень-зима 2019/2020
    Dafna May осень-зима 2019/2020
    Dafna May осень-зима 2019/2020
    Dafna May осень-зима 2019/2020

    Затем гости переместились в киевский центральный ЗАГС, где их ожидало фантасмагоричное шоу Jean Gritsfeldt. В «Мыстецкий Арсенал» все вернулись под вечер – коллекции Flow The Label и SIX. этого стоили.

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    мода и красота фотография традиции одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ