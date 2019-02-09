Как прошел 44-й сезон Ukrainian Fashion Week: лучшие образы с показов
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44-й сезон Ukrainian Fashion Week, у межах якого українські бренди показували свої нові осінньо-зимові колекції, завершився
Показ Лилии Пустовит по традиции открыл Ukrainian Fashion Week. Дизайнер продемонстрировала свой взгляд на одежду жителей гор и снова влюбила всех в клетку.
В коллекции много неожиданных сочетаний оттенков и принтов. Так, неоново-розовый представлен в комбинации темно-синего, горчичного или шоколадного оттенков.
Полоску и клетку в линейке представляют с яркими цветочными принтами, которые появляются на вещах в виде рукавов, платков или запашной части платьев. Также дизайнер играет с формами – плиссе, гофре, склады и защипы представлены в шелке, хлопке, шерсти, вискозе.
Также первый день запомнился новыми коллекциями брендов Burenina и A.M.G., а его ярким завершением стало шоу Ивана Фролова, который главный подиум UFW превратил в огромную общую кровать.
При входе в зону показов каждый гость получал свою подушку, с которой мог занять любое место на застеленном алым шелком полу. В результате все приглашенные хаотично разместились по залу, а модели начали свое движение между ними.
Импровизированная кровать с одной стороны напоминала о первой любви – сильной и страстной, а с другой – поднимала вопросы хаотичных половых отношений и важности защиты.
Второй день Ukrainian Fashion Week начался с галереи ARTAREA, в которой новую коллекцию показал дуэт Lake Studio.
Затем гости переместились в киевский центральный ЗАГС, где их ожидало фантасмагоричное шоу Jean Gritsfeldt. В «Мыстецкий Арсенал» все вернулись под вечер – коллекции Flow The Label и SIX. этого стоили.
Джерело: vogue.ua