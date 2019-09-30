Моника Беллуччи, Шэрон Стоун, Дженнифер Лопес и другие знаменитые секс-символы старше 50 лет



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Моника Беллуччи

Поздравляем Монику с юбилеем и предлагаем вспомнить других знаменитых секс-символов старше 50 лет

Одной из самых красивых и сексуальных женщин планеты Монике Беллуччи 30 сентября исполнилось 55 лет. И на шестом десятке актриса продолжает оставаться горячей, привлекательной и востребованной артисткой.

Моника Беллуччи после рождения двоих дочерей, 50-летия, развода с мужем Венсаном Касселем сохранила свежесть восприятия реальности и себя само. Она снимается в новых фильмах, наслаждается жизнью, крутит романы и экспериментирует с внешностью и стилем, не увлекаясь при этом пластикой и нарядами не по возрасту. К примеру, недавно Моника вышла в свет с новой короткой стрижкой, в стильном брючном костюме и в прозрачной блузке. И выглядела сногсшибательно.

Звезде фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун в прошлом году исполнилось 60 лет. Глядя на актрису, мы отказываемся в это верить. Впрочем, сама она давно не переживает из-за возраста и на седьмом десятке продолжает выглядеть свежо, дерзко и сексуально.

Обладательница премии «Оскар» Кэтрин Зета-Джонс 25 сентября отметила 50-летие. Кэтрин не стесняется показывать свои фото без макияжа в соцсетях и по-прежнему демонстрирует свою шикарную фигуру в эффектных нарядах на красных дорожках.

Звезде сериала «Спасатели Малибу» и журнала Playboy, актрисе, модели, общественному деятелю и всемирно известной секс-бомбе Памеле Андерсон в июле исполнилось 52 года. Памела по-прежнему не изменяет себе и из образа горячей блондинки с пышной грудью выходить не собирается.

61-летняя Мишель Пфайффер регулярно хвастается роскошными формами в платье с глубоким декольте, снимается в кино и не собирается уходить на пенсию.

Джерело: passion.ru