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    Фото

    Греческая свадьба Андрея Никонова (фото)

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    Греческая свадьба Андрея Никонова (фото)
    instagram.com/turba777

    Два дня киевские селебрити гуляли свадьбу старшего сына президента компании KAN Development Игоря Никонова, Андрея Никонова в Греции

    Старший сын владельца и президента компании KAN Development Игоря Никонова Андрей, следуя образцовому примеру отца, стал семьянином. 

    Избранницей парня стала Анна Горбуненко, с которой он обручился год назад, в сентябре 2018-го. Свадьба в греческих Салониках продолжалась два дня.

    Многочисленные сестры жениха были одеты в один цвет, а невеста Ання Горбуненко изменила два платья и кроссовки на туфли.

    Фото и видео со свадьбы преподавали в свои Instagram гости.

    Праздник состоялся в одном из заведений на берегу Эгейского моря, а ведущим выступил Владимир Остапчук. Гости танцевали до умопомрачения под песни Верки Сердючки и группы ABBA.

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    instagram.com/turba777
    instagram.com/turba777
    instagram.com/turba777
    instagram.com/turba777
    instagram.com/turba777
    instagram.com/turba777
    instagram.com/turba777
    instagram.com/turba777
    instagram.com/turba777
    instagram.com/turba777
    instagram.com/turba777
    instagram.com/anna_gorbunenko
    instagram.com/anna_gorbunenko
    instagram.com/anna_gorbunenko
    instagram.com/anna_gorbunenko
    instagram.com/anna_gorbunenko
    instagram.com/anna_gorbunenko
    instagram.com/anna_gorbunenko
    instagram.com/anna_gorbunenko
    instagram.com/anna_gorbunenko

     На танцполе зажигали Шура Олейник, Иван Фролов, Анна Лукашевич, Екатерина Черникова, Ирина Турбаевская и другие приглашенные на большую греческую свадьбу.

    Джерело: jetsetter.ua

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