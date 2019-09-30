Греческая свадьба Андрея Никонова (фото)



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Два дня киевские селебрити гуляли свадьбу старшего сына президента компании KAN Development Игоря Никонова, Андрея Никонова в Греции

Старший сын владельца и президента компании KAN Development Игоря Никонова Андрей, следуя образцовому примеру отца, стал семьянином.

Избранницей парня стала Анна Горбуненко, с которой он обручился год назад, в сентябре 2018-го. Свадьба в греческих Салониках продолжалась два дня.

Многочисленные сестры жениха были одеты в один цвет, а невеста Ання Горбуненко изменила два платья и кроссовки на туфли.

Фото и видео со свадьбы преподавали в свои Instagram гости.

Праздник состоялся в одном из заведений на берегу Эгейского моря, а ведущим выступил Владимир Остапчук. Гости танцевали до умопомрачения под песни Верки Сердючки и группы ABBA.

На танцполе зажигали Шура Олейник, Иван Фролов, Анна Лукашевич, Екатерина Черникова, Ирина Турбаевская и другие приглашенные на большую греческую свадьбу.

Джерело: jetsetter.ua