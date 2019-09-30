Иванка Трамп поделилась редкими фото семьи



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instagram.com/alwaysivanka

Дочь президента США показала на новом фото мужа и детей

Несмотря на богатство и публичность президента США Дональда Трампа, его дочь Иванка, предпочитает скрывать свою личную жизнь и очень редко радует поклонников семейными фото.

Каждый ее выход в свет сопровождается роскошными нарядами и дома ее образы не менее эффектные.

Президентская дочь порадовала подписчиков в Instagram редким семейным снимком, на котором позируем вместе со своим супругом Джаредом Кушнером и их детьми.

37-летняя Иванка Трамп, как обычно, облачена в роскошный наряд – элегантное черное платье с оголенными плечами.

Счастливое семейство запечатлено на двух снимках – на балконе их дома с трехлетним сыном Теодором Джеймсом и в гостиной среди остальных детей – 8-летней Арабеллы Роуз и 5-летнего Джозефа Фредерика.

«Сила сильна в моей семье», – написала бизнесвумен и дочь президента США Иванка Трамп.

Джерело: segodnya.ua