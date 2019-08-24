Детеныш суриката со своими родителями: трогательные фотографии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Японский фотограф, известный в Twitter под псевдонимом mamekoro51, имеет, наверное, самое замечательное хобби, которое только можно себе представить: он фотографирует детенышей животных разных видов

Недавно любитель животных из Токио побывал в городском зоопарке в Мусасино, где встретил очаровательную семью сурикатов с новорожденными детенышами, один из которых — самый стеснительный — привлек особое внимание фотографа. На нем он и сфокусировался.

Воспитание потомства — это отдельная глава в жизни сурикат. Детеныши практически всех животных обычно не требуют специального обучения, они либо наблюдают за своими родителями и таким образом обретают необходимые навыки, либо у них в определенный момент жизни «включаются» инстинкты.

У сурикат и здесь кардинально иной подход. На воспитание молодняка они тратят множество сил и времени, причина скорее всего в том, что большое количество их рациона состоит из потенциально опасных для жизни: змеи, большие ядовитые пауки, скорпионы.

Поэтому малыши тщательно учатся, как обращаться с той или иной добычей. Во время перехода с материнского молока на «взрослую» пищу, малышу приносят уже убитых насекомых.

Но по мере того, как молодые сурикаты подростают, взрослые приносят им живую добычу, каждый раз менее травмированную, при этом наблюдая, чтоб жертва не удрала, а «молодой охотник» успешно справился с задачей.

При чем в этом обучении участвуют не только родители, но и все взрослые сурикаты клана. И еще до того, как малыши отправятся на свою первую охоту, они уже имеют опыт в обращении с потенциальной добычей.





Джерело: boredpanda.com