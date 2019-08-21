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    Шоу-биз

    Олег Винник выпустил коллекцию ювелирных украшений

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    Олег Винник выпустил коллекцию ювелирных украшений
    facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

    Цена изделия совпадает с годом рождения Олега Винника – 1973 грн

    Украинский певец Олег Винник решил не только своим голосом и харизмой покорят женские сердца, но и воспользоваться тем, что все дамы неравнодушны к украшениям.

    Певец выпустил собственную коллекцию ювелирных изделий.

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    vynnyk.shop

    Первый ювелирный шедевр исполнителя – серебряный кулон на цепочке в форме фирменного знака OV из серебра 925 пробы, покрытый родием и обрамленный 19 камнями белого циркона.

    Премьерой этого украшения открывается первый фирменный магазин артиста Vynnyk.Shop.

    kds_8664_sm
    vynnyk.shop

    «Я давно хотел сделать какой-то особенный подарок своим поклонницам. Поэтому с воодушевлением воспринял идею создания фирменного кулона с логотипом OV. В каждом украшении – частичка моей любви, которая теперь обрела форму и будет подчеркивать вашу женственность и очарование», – отметил Олег Винник.

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    vynnyk.shop

    Стоит отметить, что певец очень внимательно подошел к вопросу подделок его ювелирных изделий, так, каждому изделию присвоен уникальный номер и сертификат с голограммой как гарантия подлинности.

    Все номера внесены в базу блокчейн-платформы Smart Rights, что гарантирует защиту от возможных подделок.

    Джерело: kanalukraina.tv

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