Олег Винник выпустил коллекцию ювелирных украшений



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facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Цена изделия совпадает с годом рождения Олега Винника – 1973 грн

Украинский певец Олег Винник решил не только своим голосом и харизмой покорят женские сердца, но и воспользоваться тем, что все дамы неравнодушны к украшениям.

Певец выпустил собственную коллекцию ювелирных изделий.

vynnyk.shop

Первый ювелирный шедевр исполнителя – серебряный кулон на цепочке в форме фирменного знака OV из серебра 925 пробы, покрытый родием и обрамленный 19 камнями белого циркона.

Премьерой этого украшения открывается первый фирменный магазин артиста Vynnyk.Shop.

vynnyk.shop

«Я давно хотел сделать какой-то особенный подарок своим поклонницам. Поэтому с воодушевлением воспринял идею создания фирменного кулона с логотипом OV. В каждом украшении – частичка моей любви, которая теперь обрела форму и будет подчеркивать вашу женственность и очарование», – отметил Олег Винник.

vynnyk.shop

Стоит отметить, что певец очень внимательно подошел к вопросу подделок его ювелирных изделий, так, каждому изделию присвоен уникальный номер и сертификат с голограммой как гарантия подлинности.

Все номера внесены в базу блокчейн-платформы Smart Rights, что гарантирует защиту от возможных подделок.

Джерело: kanalukraina.tv