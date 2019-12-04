Дэвид Бекхэм растрогал сеть новым фото с дочкой



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instagram.com/davidbeckham

Бекхэму в очередной раз досталось от моралистов

Знаменитые британские супруги Бекхэмы известны в мире своей преданностью семье и детям.

Несмотря на бешеный график у Дэвида и Виктории, звездные родители всегда находят свободное время на отдых с сыновьями или дочерью Харпер.

Так, Дэвид опубликовал на своей странице совместные фото с девочкой, где они позируют на катке на фоне рождественской елки. Что интересно, лондонский каток открыт на территории знаменитого Музея естествознания.

«Это начало того, чтобы ощущать дух Рождества», – добавил в подписи футболист.

Некоторые пользователи сети раскритиковали фото Бекхэма с дочерью из-за кадра, на котором они целуются в губы: «Это выглядит аморально», «Зачем целовать дочь в губы», «Вы же отец и дочь, зачем такие поцелуи».

Между тем, по мнению других поклонников, эта фотография нежная и трогательная: «Дэвид, ты суперпапа», «Настоящая папина принцесса, как же приятно на вас смотреть», «Боже, мечтаю о такого же отца!».