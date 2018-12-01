Девушка опубликовала фотографии с несостоявшейся свадьбы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Дебби Герлак из США планировала устроить пышную свадьбу со своим возлюбленным и лучшим другом Рэнди Циммерманом в ноябре этого года

Однако празднование не состоялось, так как в феврале мужчины не стало. Во время поездки на мотоцикле он попал в аварию.

В день предполагаемой свадьбы Дебби опубликовала в Facebook трогательную публикацию, которая быстро набрала популярности в Сети. Девушка обратилась к фолловерам с важной просьбой. Кроме того, она поделилась серией свадебных фото, на которых она позирует в белоснежном наряде.

«Предполагалось, что я сегодня стану женой. Предполагалось, что я сегодня стану миссис Циммерман… Но сегодня я проснулась, как обычно, одна. Сегодня я не выйду замуж за любовь всей моей жизни. Сегодня у меня не будет мужа. И все потому, что человек сделал выбор, который навсегда изменил мою жизнь, выбор не останавливаться у знака «Стоп», не останавливаться, когда он видел, как мой жених едет ему навстречу на мотоцикле, а вместо этого попытался проехать по улице быстрее», — рассказала Герлак.

На снимках фотограф с помощью графического редактора специально поместила силуэт Рэнди рядом с Дебби, которая улыбалась в подвенечном платье и с букетом цветов в руках. Кадры впечатлили пользователи Сети, и многие назвали идею девушки самой грустной свадебной фотосессией.

«Пожалуйста, я умоляю каждого из вас, кто читает этот пост, обращайте внимание на мотоциклы, останавливайтесь у знаков «Стоп» и водите осторожно, потому что на этом байке может находиться кто-то, являющийся целым миром для другого человека. Может быть, если бы тот человек остановился, я бы вышла замуж за Рэнди, моего лучшего друга, любовь всей моей жизни», — заявила Дебби.

Джерело: segodnya.ua