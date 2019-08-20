Милла Йовович отдыхает с детьми в Англии (фото)



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instagram.com/millajovovich

В то время, когда большинство знаменитостей в качестве места для отдыха выбирают курортные города Италии и Испании, Милла Йовович отдает предпочтение Англии

Вместе с мужем и детьми беременная актриса отправилась в город Бат, где остановилась в Королевском полумесяце – комплексе из 30 домов в форме неполной луны. О путешествии Милла довольно детально рассказала в своем Instagram.

«Последние несколько недель были раем. Путешествую по Англии с семьей, посещая места, о которых я раньше читала только в книгах или видела в фильмах. От гостиницы, где останавливалась королева Елизавета I, до Королевского полумесяца, замка в Амберли и деревне Лэкок, где снимались фильм «Гарри Поттер» и сериал «Аббатство Даунтон».

«Мы остановились в великолепном доме XV века в Лэкоке, где не могли пройти в другую комнату, не присев. На фото вы можете видеть моего высокого мужа, пытающегося пройти через дверь ванной, чтобы помочь нашей четырехлетней дочке помыть руки, и это довольно весело!»

«Мы оба несколько раз ударились головой о дверные проемы во время нашего пребывания здесь, но это было частью того, что сделало эту поездку такой веселой и захватывающей!» – подписала забавные фото Йовович.

Джерело: harpersbazaar.com.ua