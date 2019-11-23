Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019



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Церемония награждения прошла на фестивале Nature Talks Photo в Нидерландах

Жюри конкурса Nature Photographer of The Year назвало лучшие фотографии природы 2019 года. Победителем стал снимок венгерского фотографа Чаба Дарочи «Прыжок», который также занял первое место в категории «Черное и белое».

На фото изображена пара прыгающих кроликов. Снимок, представленный в номинации Черно-белая съемка, был сделан на рассвете возле деревни Бокса в Венгрии.

Церемония награждения прошла на фестивале Nature Talks Photo в Нидерландах. Абсолютный победитель получил денежный приз в размере 3 тыс. евро.

Победители во всех категориях также были награждены различными денежными призами и фототехникой.

В нынешнем году на конкурс было подано рекордное число фотографий - 14 тысяч из 73 стран мира.

NPOTY проводится с 2016 года. Организаторы конкурса поддерживают природоохранные организации, список которых меняется из года в год.

Джерело: naturephotographeroftheyear.com