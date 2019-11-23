  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019

    • Розсилка
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019

    Церемония награждения прошла на фестивале Nature Talks Photo в Нидерландах

    Жюри конкурса Nature Photographer of The Year назвало лучшие фотографии природы 2019 года. Победителем стал снимок венгерского фотографа Чаба Дарочи «Прыжок», который также занял первое место в категории «Черное и белое». 

    На фото изображена пара прыгающих кроликов. Снимок, представленный в номинации Черно-белая съемка, был сделан на рассвете возле деревни Бокса в Венгрии.

    Церемония награждения прошла на фестивале Nature Talks Photo в Нидерландах. Абсолютный победитель получил денежный приз в размере 3 тыс. евро. 

    Победители во всех категориях также были награждены различными денежными призами и фототехникой.

    В нынешнем году на конкурс было подано рекордное число фотографий - 14 тысяч из 73 стран мира.

    1 з 28
    на весь екран згорнути
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019
    Объявлены победители фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2019

    NPOTY проводится с 2016 года. Организаторы конкурса поддерживают природоохранные организации, список которых меняется из года в год.

    Джерело: naturephotographeroftheyear.com

    фотограф конкурс фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ