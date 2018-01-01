Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей

Изучение фоторедакторов открыло новый мир возможностей для домашних снимков Джона Вильгельма

Фотограф Джон Вильгельм добавил немного экшена фотографиям своих детей. В феврале 2011 года мужчина решил выйти за пределы привычной фотографии. Он вошел в мир Photoshop и 3D-инструментов. По мнению Джона, это решение было лучшим в его жизни. После изучения фоторедакторов работы Джона стали веселыми и остроумными. Его дочери и сын теперь имеют



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Изучение фоторедакторов открыло новый мир возможностей для домашних снимков Джона Вильгельма

Фотограф Джон Вильгельм добавил немного экшена фотографиям своих детей. В феврале 2011 года мужчина решил выйти за пределы привычной фотографии. Он вошел в мир Photoshop и 3D-инструментов. По мнению Джона, это решение было лучшим в его жизни.



После изучения фоторедакторов работы Джона стали веселыми и остроумными. Его дочери и сын теперь имеют целую коллекцию фотографий, где они покрываются морскими волнами, как одеялом; попадают в ловушки из-за сладостей; воюют с комарами и купаются с моржом.



При помощи фотографии отец создает удивительный мир для своих детей. В нем они могут летать, становиться сказочными персонажами, бегать с кенгуру и уменьшаться до размера насекомых.



Мужчина отмечает, что фотография всегда была важной частью его жизни. Его отец был опытным фотографом и основал как минимум две местные ассоциации фотографии. Поэтому Джон вырос в окружении камер, журналов, линз, самодельных камер-мешков, темных комнат и фотосессий со свадеб.

Важность фотографии перешла в радость, когда он держал в руках свою первую цифровую камеру. С того момента и началось долгое путешествие через множество камерных систем, техники, опыта и, наконец, программных продуктов. Теперь, попробовав мир Photoshop, Джон больше не вернется к аналоговой фотографии.

Джерело: boredpanda.com