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    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей

    Изучение фоторедакторов открыло новый мир возможностей для домашних снимков Джона Вильгельма
    Фотограф Джон Вильгельм добавил немного экшена фотографиям своих детей. В феврале 2011 года мужчина решил выйти за пределы привычной фотографии. Он вошел в мир Photoshop и 3D-инструментов. По мнению Джона, это решение было лучшим в его жизни. После изучения фоторедакторов работы Джона стали веселыми и остроумными. Его дочери и сын теперь имеют
    • Вчора, 22:33
    • Розсилка

    Изучение фоторедакторов открыло новый мир возможностей для домашних снимков Джона Вильгельма

    Фотограф Джон Вильгельм добавил немного экшена фотографиям своих детей. В феврале 2011 года мужчина решил выйти за пределы привычной фотографии. Он вошел в мир Photoshop и 3D-инструментов. По мнению Джона, это решение было лучшим в его жизни.

    После изучения фоторедакторов работы Джона стали веселыми и остроумными. Его дочери и сын теперь имеют целую коллекцию фотографий, где они покрываются морскими волнами, как одеялом; попадают в ловушки из-за сладостей; воюют с комарами и купаются с моржом.

    При помощи фотографии отец создает удивительный мир для своих детей. В нем они могут летать, становиться сказочными персонажами, бегать с кенгуру и уменьшаться до размера насекомых.

    Мужчина отмечает, что фотография всегда была важной частью его жизни. Его отец был опытным фотографом и основал как минимум две местные ассоциации фотографии. Поэтому Джон вырос в окружении камер, журналов, линз, самодельных камер-мешков, темных комнат и фотосессий со свадеб.

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    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей
    Дизайнер остроумно поиздевался над фотографиями своих детей

    Важность фотографии перешла в радость, когда он держал в руках свою первую цифровую камеру. С того момента и началось долгое путешествие через множество камерных систем, техники, опыта и, наконец, программных продуктов. Теперь, попробовав мир Photoshop, Джон больше не вернется к аналоговой фотографии.

    Джерело: boredpanda.com

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