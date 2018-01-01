Дизайнер превратила свою квартиру в жилище для единорогов

Амина Муччоли полностью обновила декор квартиры, которую описывает не иначе, как рай для единорогов

Дизайнер декора и генератор идей студии Studio Mucci Амина Муччоли превратила свою квартиру в центре Лос-Анджелеса в творческую обитель со светло-фиолетовыми стенами, пастельными шкафами, цветочными стенами и красочными бумажными оригами. Чтобы привнести в свою жизнь больше цвета и вибрации Муччиоло и ее муж Сальваторе превратили свою квартиру



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Амина Муччоли полностью обновила декор квартиры, которую описывает не иначе, как рай для единорогов

Дизайнер декора и генератор идей студии Studio Mucci Амина Муччоли превратила свою квартиру в центре Лос-Анджелеса в творческую обитель со светло-фиолетовыми стенами, пастельными шкафами, цветочными стенами и красочными бумажными оригами.



Чтобы привнести в свою жизнь больше цвета и вибрации Муччиоло и ее муж Сальваторе превратили свою квартиру площадью 650 квадратных футов в то, что она называет Cloudland, абсолютным раем единорогов.



Девушка считает, что твой дом должен быть отражением тебя. Поскольку Адина работает дома - комфорт для нее очень важен. Художница стремится жить там, где чувствует вдохновение и счастье. В квартире и вправду отражается сама Мучиоло, поскольку она нередко экспериментирует со своей внешностью, носит радужные косы и красочную одежду.

Основным источником вдохновения для дизайнера стала весна. Это любимое время года Адины, в ней она видит нечто особенное. И очень хочет чувствовать себя по-весеннему целый год.



С помощью Сальваторе и нескольких очень терпеливых друзей Адина создала около 90% своего декора.

Одним из главных проектов, которые она взяла на себя, стала ее гостиная. Сотни цветков из шелка и тонны горячего клея стали позже настоящим цветочным домом и центром помещения.

Адина использует краску для создания разных настроений во всех комнатах и даже на чердаке. Например, ее спальня вдохновлена элементами природы, в том числе кристаллами, мрамором и агатом, а также имеет более приглушенную палитру, чтоб обеспечить ощущение покоя.

Адина считает, что жизнь - это праздник. А ее квартира - это напоминание о праздновании каждого момента. Такое пространство делает ее и ее мужа счастливыми. А также вдохновляет других людей.

Джерело: boredpanda.com