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    Дизайнер создал серию светильников из наполненных бактериями лабораторных колб

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    Дизайнер создал серию светильников из наполненных бактериями лабораторных колб

    Ян Клинглер сотрудничал с микробиологом в университетской больнице Стокгольма, чтобы создать проект на стыке промышленного дизайна и биологии

    Дизайнер Ян Клинглер представил серию светильников Bacteria в емкостях с бактериальными культурами. Об этом сообщает Dezeen.

    Клингер собирает бактерии, дрожжи и грибки и оставляет их расти на 24-48 часов. Для размножения бактериям требуется питательная среда — агар или желатин. В начале процесса вещество очень жидкое, но когда оно начинает затвердевать, Клингер добавляет к нему бактерии и позволяет им развиваться.

    Дизайнер объясняет, что разные цвета и узоры производят сами микроорганизмы: например, живущая во рту бактерия серратия дает насыщенный оранжево-красный цвет. Как только желаемый эффект достигнут, емкость запечатывают. Это лишает культуры кислорода, поэтому они перестают расти и застывают.

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    Дизайнер создал серию светильников из наполненных бактериями лабораторных колб
    Дизайнер создал серию светильников из наполненных бактериями лабораторных колб
    Дизайнер создал серию светильников из наполненных бактериями лабораторных колб
    Дизайнер создал серию светильников из наполненных бактериями лабораторных колб
    Дизайнер создал серию светильников из наполненных бактериями лабораторных колб
    Дизайнер создал серию светильников из наполненных бактериями лабораторных колб
    Дизайнер создал серию светильников из наполненных бактериями лабораторных колб
    Дизайнер создал серию светильников из наполненных бактериями лабораторных колб

    После этого дизайнер подключает колбу к светодиоду, который просвечивает сквозь бактерии. «Бактерия берет на себя художественную работу, как только я ее добавляю. [Сначала] она прозрачна, так что вам придется подождать и посмотреть, во что она сформируется», — говорит Клингер. Светильники выпускают в двух вариантах: в виде настольной лампы и в виде бра.

    Джерело: Bird In Flight

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