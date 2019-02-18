К 50-летию фестиваля: художники повторили дизайн культового хиппи-буса, ставшего символом «Вудстока»



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В этом году главный музыкальный фестиваль ХХ века — «Вудсток» — отмечает свое 50-летие

В августе 1969 года на севере штата Нью-Йорк состоялось знаковое событие не только для мира музыки, но и один из самых важных и определяющих моментов, навсегда изменивших историю Америки. Символом «Вудстока» стал легендарный микроавтобус Volkswagen Light Bus. В честь круглой даты группа художников объединилась, чтобы воссоздать культовый автобус и повторить его психоделический дизайн.

История автобуса началась с рок-группы Light. Ее вокалист Боб Гримм попросил Роберта Хайронимуса разрисовать его автомобиль Volkswagen Kombi. Художник покрыл автобус мистическими и эзотерическими знаками, которые символизировали музыкальных героев поколения. Машину в итоге стали называть Light Bus.

Через год Боб приехал на нем на «Вудсток» и припарковался под сценой, чтобы сидеть на крыше и слушать выступления Джими Хендрикса, группы Creedence Clearwater Revival и других. Разукрашенный автомобиль привлек внимание фотографов и попал в историю (и в журнал Rolling Stone).

Над репликой культового Volkswagen работала команда художника Боба Хайронимуса. Работа заняла 6 недель. Чтобы воссоздать оригинальный Light Bus, художники тщательно изучали автобус внутри и снаружи.

«На каждой стороне автобуса есть своя история. Их много, все они указывают на единение, совместный труд и высокий уровень осознанности. Вот что значит Light Bus», — говорит Хайронимус.

Джерело: Buro 24/7