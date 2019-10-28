50-летняя Дженнифер Энистон случайно засветила обнаженную грудь под жакетом



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Дженнифер Энистон

Звезда порадовала поклонников откровенным образом

50-летняя Дженнифер Энистон попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Вместе со своим стилистом Крисом Макмилланом она шла на бизнес-встречу в районе Сохо. Для выхода актриса выбрала стильный деловой образ с «изюминкой». Под приталенный блейзер актриса не надела белья, придав образу большей сексуальности и игривости.

В последнее время Дженнифер стала более публичной персоной. Актриса завела страницу в Instagram, получив одобрение бывшего мужа. Звезда поделилась диетой, которая помогает ей сохранять стройную фигуру.