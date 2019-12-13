Dolce & Gabbana в театре «Ла Скала»: поразительные фото с показа



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Доменико Дольче и Стефано Габбана умеют вызывать своими шоу неподдельные эмоции

Особенно успешно они это делают во время проведения кутюрных показов. Например, летом они устроили шоу Dolce & Gabbana Alta Moda на Сицилии, а сейчас пригласили гостей в миланскую оперу «Ла Скала».

Место проведения показа было выбрано не просто так – главным источником вдохновения для дизайнеров стала итальянская опера и ее героини. Так, на подиуме зрители увидели образы, напоминающие об Аиде, Тоске и Мадам Баттерфляй.

Коды Dolce & Gabbana – от барочного стиля до южной чувственности – стали идеальной базой для пышной оперной эстетики. Дизайнерский дуэт здесь много работал с парчой, кружевом и сложными техниками ручной работы, создавая образы, достойные самых масштабных сцен и постановок.

«Мы всегда любили оперу и ее героинь, – рассказывают Доменико Дольче и Стефано Габбана. – Они очаровывают нас каждый раз, когда появляются на сцене, ведь они являются воплощением той самой мечты, где чувства всегда побеждают».

Так, открыла шоу модель в роскошном кейпе из органзы, расшитом аппликациями ию люрекса и парчи, а также отороченном перьями. Глядя на нее, зрители мгновенно вспомнили об образах из оперы Пуччини.

Не меньшее восхищение вызвал золотой наряд Аиды или ориентальные мотивы из «Мадам Баттерфляй», трепещущая романтика «Травиаты» и классика «Дона Карло».

Джерело: vogue.ua