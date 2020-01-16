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    Оксана Дмитриева пришла в парламент с культовой сумкой Dior

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    Оксана Дмитриева пришла в парламент с культовой сумкой Dior
    Оксана Дмитриева

    Молодые политики любят похвастаться брендовыми сумками

    Нардеп «Слуги народа» Оксана Дмитриева пришла в парламент с сумкой Dior, изначальная стоимость которой в таком размере $5.100.

    Fashion блогеры часто называют Miss Dior «иконой», хоть и выпущена она в сезон 2013/2014. В цене падает незначительно. Сегодня такую Dior можно заказать за $2.900.

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    Оксана Дмитриева - по образованию врач, действительный член Общественного союза «Стоматологи Украины».

    До политики работала стоматологом, была главврачом клиники Status Dental Studio, которую основала. В 2017 году получила звание «Женщина третьего тысячелетия», а также участвовала в конкурсе красоты Mrs. Ukraine International 2018.

    Она может позволить себе не одну дорогую сумочку. Так, недавно онапришла на работу с сумкой Sicily от известного итальянского дома мод, который создали дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана.

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    Sicily от Dolce & Gabbana

    На официальном сайте производителя говорится, что это культовый аксессуар вне моды и времени, созданный как дань красотам Сицилии. Именно этот остров в Средиземном море считается источником вдохновения для дома Dolce & Gabbana. Цена такой сумки €1325.

    фотография парламент врач
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