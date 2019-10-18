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    Ирина Шейк восхитила сеть стройными ногами

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    Ирина Шейк восхитила сеть стройными ногами
    instagram.com/irinashayk

    Девушка посетила открытие Falconeri в Нью-Йорке

    Ирина Шейк, которая сотрудничает со многими итальянскими брендами, рассказала о еще одной коллаборации.

    «Так взволнована открытием магазина @falconeriofficial сегодня вечером в Нью-Йорке. Люблю мою новую толстовку с капюшоном #FalconeriHorizons», – сообщила она на своей странице еще вчера днем.

    К тослтовке с принтом Большого Яблока она подобрала черные велосипедки, крупные солнцезащитные очки, а также серьги-кольца.

    Позже Ирина поделилась кадром с самого торжества. Для вечеринки она примерила образ total black. Черная водолазка с короткими рукавами, а также длинная черная юбка с широким поясом на талии и крупной серебристой пряжкой, а еще – соблазнительным высоким разрезом по ноге.

    Дополнили безупречный лук маленькая сумочка квадратной формы, черные классической формы лодочки, а также серебристая цепочка на шее.

    Волосы Ирине уложили на прямой пробор, а макияж сделали в нейтральных тонах, но максимально выразительный.

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    instagram.com/irinashayk
    instagram.com/irinashayk
    instagram.com/irinashayk

    Ирина опубликовала пару кадров с мероприятия, где выглядит роскошно и соблазнительно. За что получила массу комплиментов и похвал. Поклонники хвалят ее неземную красоту, особенно отмечая безупречные стройные ноги. «Могу я одолжить твои ноги?», «Что за ноги!», «Ох, эти ножки!», «Ирина Ногошейк», «Эти ноги», – пишут они.

    Джерело: rbc.ua

    фотография модель одежда
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