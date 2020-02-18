  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Джиджи и Белла Хадид стали героинями нового Vogue

    • Розсилка
    Джиджи и Белла Хадид стали героинями нового Vogue
    instagram.com/gigihadid

    Неожиданным сюрпризом для поклонников стала общая работа сестер

    24-летняя Джиджи и 23-летняя Белла стали героинями нового мартовского номера американского Vogue. Старшая Хадид показала несколько общих фото, с восторгом сообщив подписчикам о съемке: «Я и моя сладкая сестренка Белла для мартовского выпуска Vogue! Спасибо ангелам @mr_carlos_nazario @studio_jackson Большая любовь всегда ».

    Белла запостила то же самое фото и сделала еще более трогательную подпись: «Это заставляет меня плакать самыми счастливыми слезами – так рада поделиться страницей в @voguemagazine с моей старшей сестрой... Спасибо Анне, моим любимым людям @studio_jackson @mr_carlos_nazario, моему кумиру Джиджи Хадид и всем, кто делал это…».

    На фото обе сестры примерили стильные наряды, которые подчеркнули их совершенные тела. Образ Беллы составили удлиненный жакет и кокетливая круглая шляпка с вуалью, а также сумочка на цепочке и крупные кольца-серьги.

    В макияже ей выделили скулы и чувственные губы, Джиджи одета в блестящий костюм, расшитый пайетками. Из аксессуаров ей также подобрали сумочку с цепочкой и шляпку с вуалью. Макияж старшей сестре сделали с акцентом на яркие губы.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Джиджи и Белла Хадид стали героинями нового Vogue
    Джиджи и Белла Хадид стали героинями нового Vogue
    Джиджи и Белла Хадид стали героинями нового Vogue

    На других фото, которые уже успели оценить фолловеры, девушки позируют по отдельности. Обе они демонстрируют вещи из новых коллекций лучших брендов, в частности Chanel. Глянец пока не показал полную версию фотосессии, но наверняка вскоре порадует нас новыми кадрами стильной съемки.

    знаменитости фотография модель Белла Хадид Джиджи Хадид
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ