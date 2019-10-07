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    Фото

    Джорджина Родригес очаровала поклонников соблазнительными фотографиями

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    Джорджина Родригес очаровала поклонников соблазнительными фотографиями
    instagram.com/georginagio

    Любимая Роналду похвасталась соблазнительной фигурой в мини-платье

    Джорджина разместила на своей странице в инстаграми горячие фото, на которых она позирует в коротком платье с воланами голубого цвета из коллекции Pretty Little Thing.

    Любимая Роналду подчеркнула нарядом пышную грудь и идеальный загар. Девушка позирует без обуви, будто танцуя. В течение двух дней после публикации фотографии собрали более 1,2 миллиона лайков и тысячи комплиментов в комментариях.

    Ранее Джоджина признавалась, что нелегко встречаться с таким известным человеком, как Криштиану. «Но я бы не стала менять свою жизнь. Мои чувства к нему сильнее любого давления», – убеждает 25-летняя девушка.

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    instagram.com/georginagio
    instagram.com/georginagio

    Добавим, Роналду и Родригес познакомились в 2016 году в бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. По словам модели, это была любовь с первого взгляда.


    Джерело: 24tv.ua

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