Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели

Корону самой красивой девушки планеты получила модель из ЮАР

В воскресенье, 27 ноября, в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения титула «Мисс Вселенная». Он достался 22-летней модели Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики, сообщает «Главком». Корону новой королеве красоты вручила прошлогодняя победительница конкурса, француженка Ирис Миттенаар. Эта корона создана из



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«Мисс Вселенная» Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики

Корону самой красивой девушки планеты получила модель из ЮАР

В воскресенье, 27 ноября, в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения титула «Мисс Вселенная». Он достался 22-летней модели Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики, сообщает «Главком».

Корону новой королеве красоты вручила прошлогодняя победительница конкурса, француженка Ирис Миттенаар. Эта корона создана из белого и жёлтого золота, а также щедро украшена бриллиантами и сапфирами.

На этой церемонии выступала экс-солистка The Black Eyed Peace Ферги.

На втором и третьем местах расположились представительницы Колумбии Лаура Гонсалес и девушка из Ямайки Давина Беннет.

Этот конкурс красоты проходил уже в 66-й раз. В нём принимали участие представительницы 92 стран. Украину представляла 17-летняя Яна Красникова. Во время шоу она исполнила гимн нашей страны на украинском и английском языках.

Самые эффектные образы модели из её страницы в Instagram: