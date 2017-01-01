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    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели

    Корону самой красивой девушки планеты получила модель из ЮАР
    В воскресенье, 27 ноября, в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения титула «Мисс Вселенная». Он достался 22-летней модели Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики, сообщает «Главком». Корону новой королеве красоты вручила прошлогодняя победительница конкурса, француженка Ирис Миттенаар. Эта корона создана из
    • Вчора, 11:15
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    <span>&laquo;Мисс Вселенная&raquo; Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики</span>
    «Мисс Вселенная» Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики

    Корону самой красивой девушки планеты получила модель из ЮАР

    В воскресенье, 27 ноября, в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения титула «Мисс Вселенная». Он достался 22-летней модели Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики, сообщает «Главком».

    Корону новой королеве красоты вручила прошлогодняя победительница конкурса, француженка Ирис Миттенаар. Эта корона создана из белого и жёлтого золота, а также щедро украшена бриллиантами и сапфирами.  

    На этой церемонии выступала экс-солистка The Black Eyed Peace Ферги.

    На втором и третьем местах расположились представительницы Колумбии Лаура Гонсалес и девушка из Ямайки Давина Беннет.

    Этот конкурс красоты проходил уже в 66-й раз. В нём принимали участие представительницы 92 стран. Украину представляла 17-летняя Яна Красникова. Во время шоу она исполнила гимн нашей страны на украинском и английском языках.

    Самые эффектные образы модели из её страницы в Instagram:  

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    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017». Фото модели

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