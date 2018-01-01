Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» стал режиссером модного показа на Ukrainian Fashion Week

Сергей Никитюк и Юлия Богдан перенесли гостей показа бренда SIX на улицы Беверли-Хиллз

Стены, исписанные граффити, дорожные знаки, заградительная лента и кабриолет в углу. На несколько часов один из залов «Мистецького арсеналу», где проходит Украинская неделя моды, превратился в обычную американскую улицу. Все это режиссировал эксперт «Топ-модели по-украински» Сергей Никитюк для бренда Six. [READ_MORE]



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Сергей Никитюк

Сергей Никитюк и Юлия Богдан перенесли гостей показа бренда SIX на улицы Беверли-Хиллз

Стены, исписанные граффити, дорожные знаки, заградительная лента и кабриолет в углу. На несколько часов один из залов «Мистецького арсеналу», где проходит Украинская неделя моды, превратился в обычную американскую улицу. Все это режиссировал эксперт «Топ-модели по-украински» Сергей Никитюк для бренда Six.

«Я не раз ставил показы для известных дизайнеров. Среди них – Ксения Шнайдер, Катя Сильченко, Юлия Айсина, Anouki. Кстати, показ Anouki у нас закрывала Ирина Шейк. С Юлией Богдан – дизайнером бренда SIX – я дружу 18 лет. Поэтому очень хотел сделать ее показ особенным», – рассказал Сергей.

Не поспоришь – у Никитюка и команды, которая работала над показом Six, все получилось. Модели в женственных нарядах дефилировали по залу, словно принцессы на фоне городских джунглей.

«Конечно, декорации для показа были подобраны не случайно. Мы хотели сыграть на контрастах. И в противоположность нежным look’ам поставили грубую уличную жизнь. Так и появились идея воссоздать Беверли-Хиллз 70-х», - отметил Никитюк.

Открывала показ выпускница второго сезона проекта «Супермодель по-украински» Арина Любителева.

«Я дружу с Юлией Богдан, режиссер показа – мой букер Сергей Никитюк. Это же просто мечта, а не работа! Хотя волновалась больше обычного. Ведь когда работаешь с близкими людьми, хочешь выложиться на миллион процентов», – с улыбкой рассказала Арина.

Если Арина открывала показ, то родная сестра дизайнера – Анна Богдан – его закрывала. Вот уже пять лет девушка работает моделью в Лос-Анджелесе. Она снималась для Puma, Adidas, Nike, а сейчас работает с брендом ASOS. В Украину прилетела всего на три дня, чтобы сделать сюрприз сестре.

И зрители, и дизайнер Six Юлия Богдан результатами работы остались довольны.

«Все вещи коллекции «Играть» – носибельны, это не странная одежда, которую купишь, а потом положишь на полку, – говорит Юлия. – Кампейн мы снимали в Лос-Анджелесе, и для показа смогли перенести частичку Америки в Киев. Я очень довольна результатом. У нас все получилось!», - отметила fashion-дизайнер.

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