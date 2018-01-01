Участники «Топ-модель по-украински» появились в эксцентричной фотосессии

Молодые модели в качестве награды получили право сняться для известного глянца

Герои четвертого сезона популярного телешоу «Топ-модель по-украински» Вика Рогальчук и Рева Палюх приняли участие в модной съемке для февральского номера журнала Cosmopolitan. Этим самым их отметили за победу в одном из испытаний в реалити-шоу. Тогда экспертами выступили главный редактор Cosmopolitan Александра Буринская и редактор



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Участники шоу «Топ-модель по-украински»

Молодые модели в качестве награды получили право сняться для известного глянца

Герои четвертого сезона популярного телешоу «Топ-модель по-украински» Вика Рогальчук и Рева Палюх приняли участие в модной съемке для февральского номера журнала Cosmopolitan.

Этим самым их отметили за победу в одном из испытаний в реалити-шоу. Тогда экспертами выступили главный редактор Cosmopolitan Александра Буринская и редактор моды Анастасия Благодарная.

Они выбрали двух участников шоу, которые и стали героями стильной съемки для журнала. Моделями Cosmopolitan стали Вика Рогальчук и Рева Палюх, они позировали в фешен-образах в роскошных номерах киевской гостиницы «Опера».

Джерело: 24 канал