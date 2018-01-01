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    Участники «Топ-модель по-украински» появились в эксцентричной фотосессии

    Молодые модели в качестве награды получили право сняться для известного глянца
    Герои четвертого сезона популярного телешоу «Топ-модель по-украински» Вика Рогальчук и Рева Палюх приняли участие в модной съемке для февральского номера журнала Cosmopolitan. Этим самым их отметили за победу в одном из испытаний в реалити-шоу. Тогда экспертами выступили главный редактор Cosmopolitan Александра Буринская и редактор
    • Сьогодні, 21:37
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    Участники шоу&nbsp;&laquo;Топ-модель по-украински&raquo;&nbsp;
    Участники шоу «Топ-модель по-украински» 

    Молодые модели в качестве награды получили право сняться для известного глянца

    Герои четвертого сезона популярного телешоу «Топ-модель по-украински» Вика Рогальчук и Рева Палюх приняли участие в модной съемке для февральского номера журнала Cosmopolitan.

    Этим самым их отметили за победу в одном из испытаний в реалити-шоу. Тогда экспертами выступили главный редактор Cosmopolitan Александра Буринская и редактор моды Анастасия Благодарная.

    Они выбрали двух участников шоу, которые и стали героями стильной съемки для журнала. Моделями Cosmopolitan стали Вика Рогальчук и Рева Палюх, они позировали в фешен-образах в роскошных номерах киевской гостиницы «Опера».

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    Участники «Топ-модель по-украински» появились в эксцентричной фотосессии
    Участники «Топ-модель по-украински» появились в эксцентричной фотосессии
    Участники «Топ-модель по-украински» появились в эксцентричной фотосессии
    Участники «Топ-модель по-украински» появились в эксцентричной фотосессии
    Участники «Топ-модель по-украински» появились в эксцентричной фотосессии
    Участники «Топ-модель по-украински» появились в эксцентричной фотосессии
    Участники «Топ-модель по-украински» появились в эксцентричной фотосессии

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    Джерело: 24 канал

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