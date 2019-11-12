Слава из НеАнгелов всколыхнула сеть откровенным фото
instagram.com/babaslavka
Певица в очередной раз продемонстрировала прекрасное чувство юмора
Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась с поклонниками неожиданным фото. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
На фото она позировала в соблазнительном черном белье и чулках. Свои интимные части тела Каминская прикрыла таблицами, на которых было написано «новинка» и «с пробегом».
«Не так страшен пробег, как его рисуют. Цитаты счастливых женщин», - написала Слава Каминская.
instagram.com/babaslavka
Поклонники пришли в восторг от новой публикации Каминской. Они стали оставлять в комментариях шутливые подписи, а также не забывали о комплиментах.