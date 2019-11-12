Слава из НеАнгелов всколыхнула сеть откровенным фото

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instagram.com/babaslavka

Певица в очередной раз продемонстрировала прекрасное чувство юмора

Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась с поклонниками неожиданным фото. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.

На фото она позировала в соблазнительном черном белье и чулках. Свои интимные части тела Каминская прикрыла таблицами, на которых было написано «новинка» и «с пробегом».

«Не так страшен пробег, как его рисуют. Цитаты счастливых женщин», - написала Слава Каминская.

instagram.com/babaslavka

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Каминской. Они стали оставлять в комментариях шутливые подписи, а также не забывали о комплиментах.