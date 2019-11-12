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    Фото

    Слава из НеАнгелов всколыхнула сеть откровенным фото

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    Слава из НеАнгелов всколыхнула сеть откровенным фото
    instagram.com/babaslavka

    Певица в очередной раз продемонстрировала прекрасное чувство юмора

    Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась с поклонниками неожиданным фото. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.

    На фото она позировала в соблазнительном черном белье и чулках. Свои интимные части тела Каминская прикрыла таблицами, на которых было написано «новинка» и «с пробегом».

    «Не так страшен пробег, как его рисуют. Цитаты счастливых женщин», - написала Слава Каминская.

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    instagram.com/babaslavka

    Поклонники пришли в восторг от новой публикации Каминской. Они стали оставлять в комментариях шутливые подписи, а также не забывали о комплиментах.

    знаменитости фотография певица Слава Каминская Instagram
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