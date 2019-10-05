  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа

    • Розсилка
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа

    Фотограф решила показать, как из самых обычных фотографий она создает сказочные истории

    Фотошоп — великое изобретение человечества. Да, звучит немного пафосно, как если бы эта программа могла лечить неизлечимые болезни или придумала бы, как высадиться на Марс.

    Но если смотреть в рамках компьютерных программ, то фотошоп действительно гениальная штука. С его помощью можно творить настоящее волшебство и почувствовать себя настоящим магом и чародеем с волшебной палочкой, которому подвластно все. 

    При помощи фотошопа можно сделать, казалось бы, вообще что угодно и это на самом деле так. При помощи этой чудо-программы можно обработать фотографии такими образом, что они будут в корне отличаться от оригинала или же будут улучшены при помощи нее же.

    Фотограф Катрина любит рассказывать истории и не просто словами, а при помощи своих фотографий, которые она делает на своем заднем дворе, а потом наполняет их волшебством.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
    Художница показала сказочные фото до и после фотошопа

    «В конце концов, только наше воображение ограничивает нас. А я создаю сюжетные сценарии на своем заднем дворе. И ничего не нужно, кроме фантазии, чтобы творить то, что себе представляешь», - делится Катрина.

    Джерело: telegraf.com.ua

    фотограф фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ