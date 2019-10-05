Художница показала сказочные фото до и после фотошопа
Фотограф решила показать, как из самых обычных фотографий она создает сказочные истории
Фотошоп — великое изобретение человечества. Да, звучит немного пафосно, как если бы эта программа могла лечить неизлечимые болезни или придумала бы, как высадиться на Марс.
Но если смотреть в рамках компьютерных программ, то фотошоп действительно гениальная штука. С его помощью можно творить настоящее волшебство и почувствовать себя настоящим магом и чародеем с волшебной палочкой, которому подвластно все.
При помощи фотошопа можно сделать, казалось бы, вообще что угодно и это на самом деле так. При помощи этой чудо-программы можно обработать фотографии такими образом, что они будут в корне отличаться от оригинала или же будут улучшены при помощи нее же.
Фотограф Катрина любит рассказывать истории и не просто словами, а при помощи своих фотографий, которые она делает на своем заднем дворе, а потом наполняет их волшебством.
«В конце концов, только наше воображение ограничивает нас. А я создаю сюжетные сценарии на своем заднем дворе. И ничего не нужно, кроме фантазии, чтобы творить то, что себе представляешь», - делится Катрина.
Джерело: telegraf.com.ua