Художница показала сказочные фото до и после фотошопа



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Фотограф решила показать, как из самых обычных фотографий она создает сказочные истории

Фотошоп — великое изобретение человечества. Да, звучит немного пафосно, как если бы эта программа могла лечить неизлечимые болезни или придумала бы, как высадиться на Марс.

Но если смотреть в рамках компьютерных программ, то фотошоп действительно гениальная штука. С его помощью можно творить настоящее волшебство и почувствовать себя настоящим магом и чародеем с волшебной палочкой, которому подвластно все.

При помощи фотошопа можно сделать, казалось бы, вообще что угодно и это на самом деле так. При помощи этой чудо-программы можно обработать фотографии такими образом, что они будут в корне отличаться от оригинала или же будут улучшены при помощи нее же.

Фотограф Катрина любит рассказывать истории и не просто словами, а при помощи своих фотографий, которые она делает на своем заднем дворе, а потом наполняет их волшебством.

«В конце концов, только наше воображение ограничивает нас. А я создаю сюжетные сценарии на своем заднем дворе. И ничего не нужно, кроме фантазии, чтобы творить то, что себе представляешь», - делится Катрина.

Джерело: telegraf.com.ua