Невидимый мир: победители фотоконкурса микросъемок Nikon Small World 2019



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boredpanda.com

Беременная дафния, зародыш аллигатора, самец комара в шестикратном увеличении, рисунок глаз комнатной мухи — конкурс Nikon Small World — 2019 выбрал лучшие фотографии живой природы, сделанные с помощью микроскопа

Победительницами стали американки Тереза Згода и Тереза Куглер, которые сняли разноцветный эмбрион черепахи.

В этом году жюри просмотрело тысячи интересных фотографий невидимого мира более чем из 100 стран. Победителем стало изображение эмбриона черепахи с помощью флуоресцентной и стереомикроскопии.

Международный конкурс фотографий с помощью микроскопа Nikon Small World впервые прошел в 1975 году.

С тех пор «Малый мир» стал ведущей витриной для фотографов из самых разных научных дисциплин.

Конкурс Nikon Small World проводится для всех, кто интересуется микрофотографией. Заявки на участие приходят со всего мира: США, Канада, Европа, Австралия, Латинская Америка, Азия, Африки. Победителями становились как профессионалы, так и любители.

Объект съемки не ограничен, приемлем любой метод световой микроскопии, включая фазовый контраст, поляризованный свет, флуоресценцию, интерференционный контраст, темное поле, конфокальную, деконволюцию и смешанные методы.

Представленные заявки оцениваются независимой группой экспертов, признанных авторитетов в области микрофотографии и фотографии.

Джерело: boredpanda.com