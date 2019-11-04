  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Невидимый мир: победители фотоконкурса микросъемок Nikon Small World 2019

    • Розсилка
    Невидимый мир: победители фотоконкурса микросъемок Nikon Small World 2019
    boredpanda.com

    Беременная дафния, зародыш аллигатора, самец комара в шестикратном увеличении, рисунок глаз комнатной мухи — конкурс Nikon Small World — 2019 выбрал лучшие фотографии живой природы, сделанные с помощью микроскопа

    Победительницами стали американки Тереза Згода и Тереза Куглер, которые сняли разноцветный эмбрион черепахи.

    В этом году жюри просмотрело тысячи интересных фотографий невидимого мира более чем из 100 стран. Победителем стало изображение эмбриона черепахи с помощью флуоресцентной и стереомикроскопии.

    Международный конкурс фотографий с помощью микроскопа Nikon Small World впервые прошел в 1975 году.

    С тех пор «Малый мир» стал ведущей витриной для фотографов из самых разных научных дисциплин.

    Конкурс Nikon Small World проводится для всех, кто интересуется микрофотографией. Заявки на участие приходят со всего мира: США, Канада, Европа, Австралия, Латинская Америка, Азия, Африки. Победителями становились как профессионалы, так и любители.

    Объект съемки не ограничен, приемлем любой метод световой микроскопии, включая фазовый контраст, поляризованный свет, флуоресценцию, интерференционный контраст, темное поле, конфокальную, деконволюцию и смешанные методы.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Представленные заявки оцениваются независимой группой экспертов, признанных авторитетов в области микрофотографии и фотографии.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    Канада конкурс фотография искусство Европа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ