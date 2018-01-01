Фото дружбы собаки и совенка растрогали пользователей

Необычная дружба запечатлена в уникальных душевных фотографиях Тани Бранд

Немецкий фотограф-анималист Таня Бранд специализируется на съемке диких и домашних животных. Главными героями этой замечательной фотоистории стали ее любимцы - сова Польди и овчарка Инго. С этой сладкой парочкой Интернет познакомился уже несколько лет назад. Однажды Таня Бранд решила запечатлеть удивительные дружеские отношения овчарки и совы,



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Необычная дружба запечатлена в уникальных душевных фотографиях Тани Бранд

Немецкий фотограф-анималист Таня Бранд специализируется на съемке диких и домашних животных. Главными героями этой замечательной фотоистории стали ее любимцы - сова Польди и овчарка Инго.

С этой сладкой парочкой Интернет познакомился уже несколько лет назад. Однажды Таня Бранд решила запечатлеть удивительные дружеские отношения овчарки и совы, создав смешную серию фотографий. Все выглядит очень гармонично - на одном снимке животные уютно отдыхают на мшистом дереве, на другом - Польди гордо сидит на спине Инги, а вот они мило обнимаются или позируют в разных позах на фоне декораций.

Друзья позируют перед камерой очень естественно. Не возникает даже сомнения в том, что им уютно в компании друг друга.

Животные и фотоискусство – одни из главных составляющих счастливой жизни для Тани. Особую любовь к собакам Таня Брандт испытывает с самого детства, хотя и другие животные, особенно дикие кошки и хищные птицы, служат для нее источниками вдохновения и вызывают море положительных эмоций.

Она с детства научилась ценить живых существ за их красоту, ум, мужество и прочие качества, которые так редко стали проявляться у людей. Осталось дело за малым – научиться фиксировать все это на снимках, чтобы донести до всех остальных людей.

Джерело: boredpanda.com