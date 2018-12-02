  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Фотограф нашел в саду мышиное семейство и построил для него целую деревню

    • Розсилка
    Фотограф нашел в саду мышиное семейство и построил для него целую деревню
    boredpanda.com

    Однажды английскому фотографу дикой природы Саймону Деллу, обнаружившему в своем саду целое мышиное семейство, пришла идея провести с маленькими грызунами фотосессию

    Обычный человек, столкнувшийся в своем приусадебном хозяйстве с такими «соседями», скорее всего, прибегнул бы к мышеловкам или к услугам местного кота, но Саймон не обычный человек – он настоящий профессионал и любитель живой природы.

    Поэтому фотограф начал с маленькими грызунами свое сотрудничество. А что из этого вышло, вы можете увидеть, посмотрев его работы. Саймон построил для мышей игрушечный дом и игровую площадку. Мышата оценили его работу по достоинству, посетив его чудо-строение.

    «Однажды, гуляя в своем саду, я увидел полевых мышей, которые сновали между растениями в поисках чего-нибудь съестного. Мне подумалось – почему бы не сфотографировать их?! Но хотелось сделать что-то необычное, что-то забавное. И я придумал! Соорудил небольшой дом и площадку и начал прикармливать их разными лакомствами», — вспоминает Саймон.

    «Результат не заставил себя долго ждать. Мышата тут же отреагировали. Им понравилось обилия фруктов и семян, которые они могли обнаружить в самом домике и на площадке. Они быстро привыкли ко мне и перестали бояться, а я в свою очередь получил то, что хотел – отличные фотографии!»

    Фотограф уже не раз фотографировал в своем саду птиц, прилетавшие к кормушкам с едой, которые мужчина сделал для них специально до наступления холодов. – 

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Пернатые друзья облюбовали мой сад, и я с удовольствием снимал их», — говорит фотограф.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотограф в мире животных фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ