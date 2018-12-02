Фотограф нашел в саду мышиное семейство и построил для него целую деревню



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boredpanda.com

Однажды английскому фотографу дикой природы Саймону Деллу, обнаружившему в своем саду целое мышиное семейство, пришла идея провести с маленькими грызунами фотосессию

Обычный человек, столкнувшийся в своем приусадебном хозяйстве с такими «соседями», скорее всего, прибегнул бы к мышеловкам или к услугам местного кота, но Саймон не обычный человек – он настоящий профессионал и любитель живой природы.

Поэтому фотограф начал с маленькими грызунами свое сотрудничество. А что из этого вышло, вы можете увидеть, посмотрев его работы. Саймон построил для мышей игрушечный дом и игровую площадку. Мышата оценили его работу по достоинству, посетив его чудо-строение.

«Однажды, гуляя в своем саду, я увидел полевых мышей, которые сновали между растениями в поисках чего-нибудь съестного. Мне подумалось – почему бы не сфотографировать их?! Но хотелось сделать что-то необычное, что-то забавное. И я придумал! Соорудил небольшой дом и площадку и начал прикармливать их разными лакомствами», — вспоминает Саймон.

«Результат не заставил себя долго ждать. Мышата тут же отреагировали. Им понравилось обилия фруктов и семян, которые они могли обнаружить в самом домике и на площадке. Они быстро привыкли ко мне и перестали бояться, а я в свою очередь получил то, что хотел – отличные фотографии!»

Фотограф уже не раз фотографировал в своем саду птиц, прилетавшие к кормушкам с едой, которые мужчина сделал для них специально до наступления холодов. –

«Пернатые друзья облюбовали мой сад, и я с удовольствием снимал их», — говорит фотограф.

Джерело: boredpanda.com