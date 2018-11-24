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    Фото

    Великаны на пляжах: фотограф впечатлил сеть необычными фото

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    Великаны на пляжах: фотограф впечатлил сеть необычными фото
    @moises_levy_street

    Архитектор и фотограф Мойзес Леви живет в Мехико и любит экспериментировать с перспективой

    На его снимках обычные люди, отдыхающие на пляже, превращаются в гигантов и лилипутов.

    Снимая многие сцены снизу, автор аккаунта moises_levy_street создает так называемую измененную перспективу. Этот прием помогает увеличить близкие объекты и значительно уменьшить дальние.

    Так на фоне крошечных лилипутов возникают гиганты. Кажется, земля задрожит, если они шагнут или прыгнут.

    55-летний фотограф предпочитает черно-белую гамму, считая, что она добавляет сценкам причудливую и юмористическую атмосферу.

    Резкий контраст объемов притягивает взгляд: вот один великан застывает в прыжке, пока другой проносится над девушкой с мячом, а вот маленький мальчик беззаботно шагает прямо в пасть гигантской собаки.

    Леви ведет свое «перспективное» наблюдение, делая акцент на повседневной жизни.

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    на весь екран згорнути
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    @moises_levy_street
    Великаны на пляжах: фотограф впечатлил сеть необычными фото
    @moises_levy_street

    «Я считаю, что именно близкий контакт помогает мне создавать мощные кадры», — объясняет он.

    Джерело: style.rbc.ru

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