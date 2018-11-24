Великаны на пляжах: фотограф впечатлил сеть необычными фото



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@moises_levy_street

Архитектор и фотограф Мойзес Леви живет в Мехико и любит экспериментировать с перспективой

На его снимках обычные люди, отдыхающие на пляже, превращаются в гигантов и лилипутов.

Снимая многие сцены снизу, автор аккаунта moises_levy_street создает так называемую измененную перспективу. Этот прием помогает увеличить близкие объекты и значительно уменьшить дальние.

Так на фоне крошечных лилипутов возникают гиганты. Кажется, земля задрожит, если они шагнут или прыгнут.

55-летний фотограф предпочитает черно-белую гамму, считая, что она добавляет сценкам причудливую и юмористическую атмосферу.

Резкий контраст объемов притягивает взгляд: вот один великан застывает в прыжке, пока другой проносится над девушкой с мячом, а вот маленький мальчик беззаботно шагает прямо в пасть гигантской собаки.

Леви ведет свое «перспективное» наблюдение, делая акцент на повседневной жизни.

«Я считаю, что именно близкий контакт помогает мне создавать мощные кадры», — объясняет он.

Джерело: style.rbc.ru